Новости
Концепцию законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и аукционов рассмотрели на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы заксобрания Приморья

По спорному объекту инвестиций высказались на совещании в Совфеде

Идея увязать в один объект инвестиций береговые заводы и суда стала одним из важных вопросов совещания в Совете Федерации. Росрыболовство и члены АСРФ говорят, что это обеспечит выпуск продукции более высокого качества, однако другие считают, что такая сцепка избыточна и помешает развивать берег.

На первом этапе программы инвестквот было предусмотрено два направления для вложений: первое — береговые заводы, второе — флот. Однако законопроект о втором этапе, внесенный в Госдуму, предусматривает иной подход. Одной сферой для инвестиций останется флот. Другой, согласно проекту, станет «рыбоперерабатывающий комплекс». Такой объект инвестиций предполагает строительство берегового завода и судов-свежьевиков, напомнил на совещании в Совете Федерации заместитель руководителя Росрыболовства Хасан Лихов.

Регулятор заявляет, что такой подход позволит обеспечивать перерабатывающие заводы свежим сырьем, и в итоге будет выпускаться продукция «высокого, премиального качества». Также, по словам Хасана Лихова, таким образом решается вопрос «квотных рантье» и будет развиваться сопутствующая инфраструктура.

За сцепку заводов и судов на совещании высказались в группе «Норебо», сообщает корреспондент Fishnews. Уполномоченный представитель директора УК «Норебо» Владимир Григорьев также подчеркнул, что это обеспечит высокое качество производимой продукции. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (в ее состав входит «Норебо») и раньше высказывались за такое объединение.

В то же время другие участники встречи высказали опасения, что увязка в один объект инвестиций судов и заводов вновь оттянет большую часть квот на судостроительное направление и не даст реализовать идею о более активной, нежели на первом этапе, поддержке развития берега. Об этом говорят как представители бизнеса, так и региональные власти.

Среди замечаний, которые высказал по законопроекту президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, были как раз вопросы к «рыбоперерабатывающим комплексам». В АРСО считают избыточным утяжелять регулирование для тех, кто готов вложить средства в развитие береговых мощностей. С тем, что лучше вернуться к варианту первого этапа, когда суда и заводы — самостоятельные объекты инвестиций, ранее выступал и губернатор региона Валерий Лимаренко.

Власти Камчатского края предлагают большую часть ресурса на втором этапе направить именно на береговое направление, как показавшее более высокую эффективность. При этом в региональном правительстве также считают необходимым исключить привязку строительства флота к созданию береговых предприятий. По правилам, приступать к освоению инвестквот пользователь может только после того, как введет новые мощности в строй. «Наши предприятия говорят о том, что строительство судов значительно затормозит ввод и получение квот береговыми заводами», — рассказал и.о. министра рыбного хозяйства Камчатского края Сергей Названов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Концепцию законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и аукционов рассмотрели на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы заксобрания Приморья
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Хасан ЛИХОВ
  • Уполномоченный представитель директора УК «Норебо» Владимир ГРИГОРЬЕВ
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ
  • И.о. министра рыбного хозяйства Камчатского края Сергей НАЗВАНОВ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: правительстворосрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

    Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

    Эдуард КЛИМОВ

    Финал истории. Рыбаки и депутаты

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

    Павел КЛИМЕНКО

    Мы готовы к новаторству

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Успешная выставка — это вопрос взаимного доверия

    Генеральный директор АО «Владснаб» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

    Генеральный директор компании «Владснаб»

    Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

    Снабжение предприятий в период перемен

    Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

    Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

    Алексей СТЕПУРО

    Рыбная отрасль — на пороге новых процессов

    Все интервью

    Личное мнение

    Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

    Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

    Мария ЧУПАЛОВА

    Сын считает, что я знаю о рыбе всё

    Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

    Член совета директоров РК «Восток-1»

    Александр ПЕРЕДНЯ

    В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

    Все материалы

    Крупным планом

    Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

    Рыбаки принимают новые заводы

    Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

    Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

    Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

    Seafood Expo Russia: год за годом

    Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

    Как берег встречает рыбу

    События

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

    Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.