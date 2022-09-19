По спорному объекту инвестиций высказались на совещании в Совфеде

Идея увязать в один объект инвестиций береговые заводы и суда стала одним из важных вопросов совещания в Совете Федерации. Росрыболовство и члены АСРФ говорят, что это обеспечит выпуск продукции более высокого качества, однако другие считают, что такая сцепка избыточна и помешает развивать берег.

На первом этапе программы инвестквот было предусмотрено два направления для вложений: первое — береговые заводы, второе — флот. Однако законопроект о втором этапе, внесенный в Госдуму, предусматривает иной подход. Одной сферой для инвестиций останется флот. Другой, согласно проекту, станет «рыбоперерабатывающий комплекс». Такой объект инвестиций предполагает строительство берегового завода и судов-свежьевиков, напомнил на совещании в Совете Федерации заместитель руководителя Росрыболовства Хасан Лихов.

Регулятор заявляет, что такой подход позволит обеспечивать перерабатывающие заводы свежим сырьем, и в итоге будет выпускаться продукция «высокого, премиального качества». Также, по словам Хасана Лихова, таким образом решается вопрос «квотных рантье» и будет развиваться сопутствующая инфраструктура.

За сцепку заводов и судов на совещании высказались в группе «Норебо», сообщает корреспондент Fishnews. Уполномоченный представитель директора УК «Норебо» Владимир Григорьев также подчеркнул, что это обеспечит высокое качество производимой продукции. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (в ее состав входит «Норебо») и раньше высказывались за такое объединение.

В то же время другие участники встречи высказали опасения, что увязка в один объект инвестиций судов и заводов вновь оттянет большую часть квот на судостроительное направление и не даст реализовать идею о более активной, нежели на первом этапе, поддержке развития берега. Об этом говорят как представители бизнеса, так и региональные власти.

Среди замечаний, которые высказал по законопроекту президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, были как раз вопросы к «рыбоперерабатывающим комплексам». В АРСО считают избыточным утяжелять регулирование для тех, кто готов вложить средства в развитие береговых мощностей. С тем, что лучше вернуться к варианту первого этапа, когда суда и заводы — самостоятельные объекты инвестиций, ранее выступал и губернатор региона Валерий Лимаренко.

Власти Камчатского края предлагают большую часть ресурса на втором этапе направить именно на береговое направление, как показавшее более высокую эффективность. При этом в региональном правительстве также считают необходимым исключить привязку строительства флота к созданию береговых предприятий. По правилам, приступать к освоению инвестквот пользователь может только после того, как введет новые мощности в строй. «Наши предприятия говорят о том, что строительство судов значительно затормозит ввод и получение квот береговыми заводами», — рассказал и.о. министра рыбного хозяйства Камчатского края Сергей Названов.

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