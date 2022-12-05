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На заседании Общественного совета при Приморском УФАС представители рыбацких объединений рассказали о минусах законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов

Влияние инвестквот и аукционов на конкуренцию в отрасли обсудили в Приморье

На заседании Общественного совета при Приморском УФАС президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак подняли проблему негативного влияния изменений закона о рыболовстве на конкуренцию в отрасли.

Члены Общественного совета при управлении ФАС по Приморскому краю обсудили, как принятие закона о втором этапе инвестквот и аукционов может повлиять на конкуренцию в отрасли. По этому вопросу выступили президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно подсчетам АРПП, после проведения второго этапа у предприятий, участвующих в проектах под квоты, будет сосредоточено не менее 84% объема вылова минтая и сельди, 100% краба и 100% других ценных морепродуктов. На долю остальных компаний придется только 16% минтая и сельди. Также им достанутся недорогие «неодуемые» ресурсы.

При этом руководители объединений указали, что малый и средний бизнес не сможет конкурировать с крупными игроками из-за недостаточного объема финансовых ресурсов. Так, минимальная стоимость крабового лота на первом этапе составляла от 3,5 млрд до 6 млрд рублей, а затраты на новое судно — около 2 млрд рублей, обратил внимание президент АРПП. После того, как у МСП отберут оставшиеся 50% крабовых квот, у них не останется ничего и они прекратят свое существование, считает Георгий Мартынов.

Его опасения разделил Алексей Буглак. Он также отметил, что после ухода малых предприятий на рыбном рынке останется лишь несколько крупных пользователей.

Кроме того, риски для МСП видят и в новых квотах добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях. Георгий Мартынов обратил внимание на то, что это может привести к закрытию целого ряда предприятий. В качестве примера он привел завод в селе Каменка в Приморском крае, на котором работает около 300 человек. Предприятие занимается добычей рыбы, зарывающихся моллюсков и морских ежей. Реализация моллюсков и морских ежей создает финансовую основу для работы производства. Изъятие этих объемов приведет к нерентабельности организации и ее закрытию.

Подобную ситуацию наблюдают по всему Дальнему Востоку. Руководители регионов, включая губернатора Приморского края Олега Кожемяко, рыбацкая общественность выступают за исключение положения о квотах добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных из проекта федерального закона, добавил руководитель АРПП.

Отдельное внимание члены совета уделили донаделению 4% объемов для освоения участников первого этапа инвестквот на Дальнем Востоке. Алексей Буглак объяснил, что распределение дополнительных объемов не оговаривалось заранее и меняются условия уже состоявшихся процедур. Президент АДМ отметил, что это несправедливо по отношению к предприятиям, которые принимали решение об участии, исходя из других правил.

По итогам заседания Георгий Мартынов предложил провести оценку возможного влияния обсуждаемого проекта федерального закона на состоянии конкуренции в рыбохозяйственном комплексе РФ. Остальные члены совета поддержали его инициативу.

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  • На заседании Общественного совета при Приморском УФАС представители рыбацких объединений рассказали о минусах законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ
  • Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК
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