Губернатор Приморья предложил вынести законопроект о квотах на парламентские слушания

Глава Приморского края Олег Кожемяко выступил за тщательный подход к законопроекту о втором этапе квот под инвестиции. В письме к председателю Госдумы Вячеславу Володину губернатор остановился на рисках аукционов по моллюскам и другим водным беспозвоночным.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к руководству Государственной думы по проекту федерального закона, предусматривающему второй этап инвестквот и новые аукционы. Инициатива вывала большой резонанс в профсообществе, сообщает корреспондент Fishnews.

В письме глава региона обратил внимание, что на торги предложено выставить 100% квот моллюсков и других водных беспозвоночных. Промыслом этих объектов занимаются и предприятия Приморского края, работающие на отдаленных территориях.

В результате перераспределения малые и средние предприятия могут лишиться основного производственного ресурса и им придется прекратить работу, указал на риски губернатор. Принятие законопроекта может привести к неблагоприятным социально-экономическим последствиям для края, заявил он. Среди таких потерь названо сокращение рабочих мест в удаленных поселках.

Глава региона также отметил, что считает нецелесообразным второй этап аукционных квот по глубоководным крабам, так как первый раунд показал низкую эффективность.

Олег Кожемяко напомнил, что сейчас Счетная палата России проводит контрольное мероприятие по оценке эффективности первого этапа квот под инвестиции. Результаты такой работы могут быть использованы и при рассмотрении проекта закона о втором этапе в Госдуме.

Губернатор попросил спикера Государственной думы Вячеслава Володина направить законопроект для предоставления отзывов в регионы, а также предложил провести парламентские слушания.

Напомним, что обращения по законопроекту о втором этапе в Госдуму направили главы и других дальневосточных регионов — губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Магаданской области Сергей Носов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также главы Мурманской области Андрей Чибис и Архангельской области Александр Цыбульский.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews