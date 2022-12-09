Координационный совет: Малый и средний бизнес в отрасли есть и его надо сохранить

Небольшие предприятия с правами на промысел крабов работают в том числе и на отдаленных территориях, и нужно обязательно предусмотреть механизм защиты этих производств при перераспределении квот, заявили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Возможные поправки ко второму чтению проекта изменений закона о рыболовстве рассмотрели 8 декабря на совещании у председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, заместителя председателя согласительной комиссии Владимира Кашина.

Представители Минсельхоза, Росрыболовства, ФСБ высказались против того, чтобы при «квотной реформе» были предусмотрены особые условия для малого и среднего бизнеса по крабам. Ведомства ссылаются на то, что на самом деле маленьких предприятий в крабовом промысле нет — субъекты МСП входят в группы лиц. Делают упор и на то, что небольшие объекты квот создают предпосылки для браконьерства и существования «рантье», которые фактически добычу не ведут, но доход от нее получают.

Однако с такими посылами нельзя согласиться, подчеркнули руководители отраслевых ассоциаций. Небольшие предприятия, которые не состоят в крупных холдингах, в крабовом промысле также есть, и они не должны остаться без механизмов защиты, заявили члены Координационного совета на конференции Fishnews Online.

Добыча краба позволяет работать в том числе и производствам на отдаленных территориях, в том же Охотском районе, который относится к районам Крайнего Севера, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Почему пользователи со скромными объемами квот добычи рыбы или того же морского ежа имеют право на жизнь, а с небольшими квотами по крабу — нет, удивляются руководители отраслевых объединений. «Разве сами предприятия виноваты в том, что после первых аукционов у них сократились объемы для вылова крабов?» — озвучил вопрос Сергей Рябченко.

Защита и поддержка малого и среднего бизнеса — задача, заявленная на государственном уровне. А бороться с браконьерством и возможными злоупотреблениями должны контролирующие органы, считают в Координационном совете.

Нельзя согласиться и с точкой зрения, которую озвучила на совещании Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота: о том, что задача защиты малого и среднего бизнеса в рыбной отрасли полностью решается с исключением из законопроекта положений о квотах добычи моллюсков в инвестцелях, отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов напомнил, что для защиты от браконьерства на крабовом промысел предусмотрен в том числе механизм минимальных суточных объемов вылова крабов на судно. Эти показатели, установленные приказом Минсельхоза, специально предназначены для расчета времени нахождения судна на промысле, чтобы не допускать случаев, когда предприятие получает разрешение на вылов и под его прикрытием превышает квоты. Существуют и другие меры для борьбы с незаконной добычей.

«Если есть возможность сохранить предприятия — это нужно делать, потому что это рабочие места для людей», — заявил руководитель АРСО.

12 декабря члены Координационного совета — президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын — примут участие во втором заседании согласительной комиссии по законопроекту у вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева.

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