Камчатские парламентарии не слишком довольны доработкой квотного законопроекта

Предлагаемая редакция проекта изменений федерального закона о рыболовстве вновь не отвечает ожиданиям камчатских рыбаков, считает спикер краевого Законодательного собрания Ирина Унтилова.

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова прокомментировала предварительные итоги работы над проблемным законопроектом в сфере рыболовства. Спикер регионального парламента и председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын участвовали в совещании по поправкам, которое проводил 8 декабря председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

По оценке Ирины Унтиловой, новая редакция законопроекта вновь не отвечает ожиданиям камчатских рыбаков, поскольку при ее подготовке предложения регионов были проигнорированы, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого ЗС.

«Предложения субъектов Дальнего Востока и решения согласительной комиссии не учтены в представленной редакции законопроекта. Что для нас принципиально важно? Сроки вступления законопроекта должны быть сдвинуты на январь 2026 года. Второе: в законопроекте нет предлагаемого нами механизма «инвестиционного нормирования». А я напомню, что этот механизм позволит не лишать ресурсного обеспечения предприятия, заинтересованные в инвестиционном развитии своих производственных фондов. И они смогут, сохранив закрепленные за ними водные биоресурсы, в плановом режиме продолжить работу, параллельно вкладывая средства в строительство флота, береговых заводов и иных объектов», — заявила Ирина Унтилова.

Также она отметила, что принципиально важный момент – защита малого и среднего бизнеса в рыбной отрасли, прописан недостаточно четко и конкретно. «В данной редакции вводятся новые положения, механизм правоприменения которых до конца не понятен. Чтобы разобраться с ними, необходимо время», – сказала спикер камчатского парламента.

Региональные власти полагают, что в поправках не отражено еще одно важное для региона положение. «Мы считаем, что регистрация хозяйствующих субъектов должна осуществляться в конкретном субъекте Российской Федерации, в котором выделена указанная квота добычи водных биоресурсов. Это позволит пополнять налоговую базу прибрежных регионов, развивать рыбацкие поселки», – подчеркнула Ирина Унтилова.

«В целом в документе не отражены надежды и чаяния рыбаков, не учтены предложения рыбацких регионов. Поэтому считаем, что в представленной редакции законопроект принят быть не может, и настаиваем на продолжении его всесторонней и качественной доработки», – заявила председатель Законодательного собрания Камчатского края.

Она добавила, что мнение камчатского парламента по поводу законопроекта о второй волне инвестквот выражено в письме, направленном вице-спикеру Госдумы Алексею Гордееву, председателю комитета ГД по аграрным вопросам Госдумы Владимиру Кашину и председателю Комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николаю Харитонову.

На 12 декабря запланировано второе заседание согласительной комиссии по законопроекту у Алексея Гордеева.

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