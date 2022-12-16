Доступная рыба, квоты, участки: власти Сахалинской области рассказали о повестке на предстоящий год

Среди ключевых задач на следующий год — отстаивать интересы рыбной отрасли Сахалинской области при выработке федеральных мер регулирования и господдержки, отметили в региональном министерстве по рыболовству. Приоритетной в ведомстве называют программу по обеспечению жителей области рыбной продукцией.

В этом году удалось увеличить объемы продукции, которые поставляются жителям региона по программе повышения доступности рыбных товаров. К концу ноября по сниженным ценам уже реализовали свыше 400 тонн рыбы — почти вдвое больше, чем в минувшем году. Более 50 тонн островитянам передали бесплатно. Многие предприятия не первый год поставляют продукцию в рамках программы по повышению доступности рыбы для жителей региона, есть и новые участники. «Мы благодарим рыбаков за такую социально значимую работу», — отметил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Важная задача — обеспечивать возможности для добычи рыбы в рамках любительского лова. Сейчас в правилах рыболовства предусмотрено более 50 мест для добычи горбуши по программе «три хвоста» в прилегающих к Сахалинской области водах. Предполагается расширение этого перечня. Недавно на встрече с губернатором Валерием Лимаренко жители Охинского района попросили сформировать еще одно место для добычи лосося. Соответствующие предложения переданы отраслевой науке, рассказал Fishnews Иван Радченко. «Как только будет положительный ответ от ученых, инициируем внесение изменений в установленные на федеральном уровне правила рыболовства», — сообщил министр.

Региональное ведомство продолжит участвовать в обсуждении регулирования рыболовства на федеральном уровне. Ключевая тема — сохранение права предприятий Сахалинской области на промысел. Готовится к принятию закон о втором этапе инвестквот и аукционов: необходимо отстаивать интересы региона при подготовке подзаконной базы, отметил собеседник Fishnews.

Власти региона готовятся участвовать и в деятельности рабочей группы по законопроекту о распределении рыболовных участков для промысла анадромных рыб. РЛУ необходимы рыбакам в том числе для доступа к добыче тихоокеанских лососей. «Наша позиция: участки должны быть закреплены за пользователями, которые не только осуществляют добычу биоресурсов, но и вкладываются в развитие рыбохозяйственного комплекса», — прокомментировал Иван Радченко.

Министерство планирует продолжить работу по реализации в регионе потенциала марикультуры. В этом году уже закреплено за пользователями два участка для выращивания морепродуктов в районе Курильских островов.

Продолжится работа по предоставлению мер господдержки предприятиям области, реализующим инвестпроекты, а также по расширению мер стимулирования для рыбоводов на федеральном уровне.

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