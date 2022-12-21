Вице-спикеры Госдумы заявили о необходимости подумать над инвестнормированием

При рассмотрении проекта закона о втором этапе инвестквот и аукционов зампред Госдумы Алексей Гордеев назвал «очень правильным и экономически выверенным» предложение Камчатки по переходу в дальнейшем на инвестиционное нормирование в отрасли. Другой вице-спикер — Ирина Яровая — отметила, что проработку этого механизма предполагается включить в постановление ГД.

Госдума 20 декабря приняла закон о втором этапе инвестиционных квот и аукционов. Документ депутаты рассмотрели сразу в двух чтениях, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом вице-спикер Государственной думы Алексей Гордеев решил также остановиться на предложении Камчатского края о дальнейшем переходе на механизм инвестиционного нормирования при распределении квот. Эту инициатива, по мнению зампреда ГД, «очень правильная и экономически выверенная».

«И я хотел бы, Вячеслав Викторович, чтобы это положение тоже попало в постановление Госдумы», — обратился Алексей Гордеев к председателю нижней палаты парламента.

В пользу такой инициативы также высказалась вице-спикер Ирина Яровая. «Настраиваем, коллеги из правительства, вас на то, чтобы мы обязаны выработать правильную формулу для того, кто является надлежащим, качественным инвестором», — заявила она.

Напомним, что власти Камчатки предложили инвестиционное нормирование в качестве механизма, позволяющего сохранить квоты за предприятиями, которые вкладываются в какие-либо сферы по соглашению с регионом. Руководство края выступало за то, чтобы такие изменения включили в законопроект о втором этапе: чтобы пользователи, которые направляли или намерены направлять средства в развитие вне рамок программы квот под инвестиции, не потеряли ресурсов. Когда эти поправки в проект закона не вошли, губернатор Владимир Солодов предложил подумать над таким механизмом на перспективу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews