Правительству и регионам предложили подумать над «инвестиционным нормированием»

Согласительная комиссия, созданная в Госдуме, рекомендовала правительству и властям регионов проработать возможность введения в перспективе принципа «инвестиционного нормирования» при распределении квот вылова.

С инициативой по инвестиционному нормированию в рыбной отрасли выступили власти Камчатского края. Губернатор региона Владимир Солодов предложил подумать о таком механизме, еще когда только начал публично обсуждаться второй этап инвестквот.

Суть идеи в том, чтобы защитить ресурсное обеспечение предприятий, которые вкладывались и готовы вкладываться вне рамок программы квот под инвестиции.

Региональная администрация предложила поправки в законопроект о втором этапе для реализации такого принципа. В блок базовых поправок к проекту закона, которые рассматривала согласительная комиссия, изменения по «инвестиционному нормированию» не вошли. Но глава Камчатского края предложил вернуться к этой идее в перспективе. Пилотным проектом, по его словам, могло бы стать использование механизма «инвестнормирования» для квот добычи моллюсков и других морепродуктов (из законопроекта по второму этапу их планируется исключить, однако ФСБ говорит о том, что все равно нужно думать над каким-то новым принципом распределения долей).

Зампред Госдумы Ирина Яровая на том же заседании согласительной комиссии предложила создать на площадке парламента межведомственную рабочую группу, которая займется проработкой механизма «инвестиционного нормирования», сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания, правительству совместно с органами госвласти субъектов Федерации рекомендуется проработать возможность введения в дальнейшем механизма закрепления и распределения квот по принципу «инвестиционного нормирования». В качестве пилотного проекта предлагается рассмотреть такой механизм в отношении моллюсков и прочих беспозвоночных.

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