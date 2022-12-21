Дальний Восток ждут новые съемки по крабам и креветкам

Совет по науке при руководителе Росрыболовства рассмотрел планы на 2023 г. по приоритетным экспедиционным исследованиям. Особое внимание собираются уделить Дальневосточному бассейну.

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин подвел итоги работы в 2022 г. Проведено 296 экспедиций во всех рыбохозяйственных бассейнах России и в открытом океане, в том числе 147 морских, 125 пресноводных, 22 экспедиции по изучению тихоокеанских лососей и два авиаучета.

Глава института отметил, что при формировании программы судовых исследований на 2023 г. сохранен объем на уровне нынешнего года.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, на Дальнем Востоке ключевыми программами станут комплексные исследования тихоокеанских лососей, изучение нерестовых группировок осетровых на Амуре, а также экспедиции по оценке запасов минтая и сельди в Охотском море и Южно-Курильском районе.

«Отдельный блок сформирует комплекс экспедиций, направленных на определение стратегий промышленной эксплуатации водных биоресурсов, обитающих на шельфе дальневосточных морей и Курильских островов. Внимание ученых в этом контексте направлено, в частности, на изучение запасов крабов Охотского моря и креветок Японского моря», — рассказали в институте.

Обь-Иртышская и Большая Норильская экспедиции составят основу работы ученых в Западно-Сибирском бассейне. В рамках исследований будет реализовываться программа восстановления запасов сиговых рыб Обь-Иртышского бассейна.

В Северном бассейне по линии российско-норвежского сотрудничества будут востребованы международные экосистемные съемки в Баренцевом море и прилегающих водах Северного Ледовитого океана.

Байкальский омуль и динамика изменения его биомассы станут главным объектом исследований на крупнейшем пресном озере Евразии.

В пресс-службе напомнили про успешный трансъевропейский переход НИС «Протей» и его включение в состав флота Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Это открыло возможность для комплексных экспедиционных работ для создания научных основ рациональной эксплуатации ресурсной базы южных морей России, подчеркнули в пресс-службе.

Ожидается, что широкую географию рыбохозяйственных исследований на Средней Волге обеспечит НИС «Владимир Усков». Оно прошло полную модернизацию и было передано Татарскому филиалу ВНИРО.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил подготовить список дополнительных экспедиций с обоснованием их значимости. В том числе включить исследования сравнительно небольших водоемов, на которых ведется промысел.

«Если каждый филиал ВНИРО в зоне своей ответственности разработает и согласует с регионом программу по пресноводным водоемам — это будет программа на перспективу, в которой заинтересованы и сами субъекты. Это важно для развития рыболовства, в том числе любительского и рекреационного на территориях», — цитирует Илью Шестакова пресс-служба Росрыболовства.

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