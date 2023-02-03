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Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

Большая «лососевая реформа»

Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных. Минсельхоз и Росрыболовство заявили о подготовке законодательных изменений в сфере доступа к ресурсу, при этом предстоит разбираться с региональной спецификой.

Вопрос рыболовных участков прежде всего привлекает внимание в связи с перспективами предприятий, добывающих тихоокеанских лососей. Именно через право пользования РЛУ бизнес получает доступ к промыслу.

Еще в 2021 г. руководство Росрыболовства сообщило, что собирается проанализировать ситуацию с закрепленными акваториями и представить законопроект в этой сфере.

На работающих участках уже создана инфраструктура, предприятия успели вложить средства в лососевый промысел. Поэтому одним из ключевых остается вопрос: что ждет промышленников, уже работавших на красной рыбе, и как изменится состав участников отрасли.

Федеральное агентство по рыболовству заверяет, что готово продлить право на участки добросовестных пользователей. Причем без торгов. Но автоматической пролонгации ведомство не поддержало и анонсировало необходимость выработки специальных критериев добросовестности.

«Мы все-таки должны, на мой взгляд, стимулировать компании, которые развиваются, которые перерабатывают продукцию, и при этом изъять те участки у тех пользователей, которые этим не занимаются, и передать как раз компаниям, которые готовы и дальше осуществлять инвестиции», — комментировал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Для того чтобы разобраться с критериями, создали специальную межведомственную рабочую группу. Ее первое заседание состоялось уже в самом конце 2022 г. По итогам глава ФАР поручил собрать от регионов предложения по двум направлениям: критерии надлежащего или ненадлежащего исполнения обязательств по договору («критерий добросовестности») и инвестиционных обязательств («критерий инвестиционного нормирования»). В перечне поручений говорится о возможности внесения в дальнейшем таких изменений в примерную форму договора на РЛУ с учетом положений законопроекта об электронных торгах в рыбной отрасли. Это тот самый проект закона, принятие которого тормознули уже перед третьим чтением в связи с опасениями бизнеса, — потом документ решено было доработать.

«Лососевая реформа» не ограничится только социально-экономическими факторами, отмечали в федеральном агентстве. Отраслевой науке была поставлена задача подумать над оптимальным количеством участков для каждого региона и их размещением. В ведомстве обращали внимание, что общая картина должна складываться с учетом не только акваторий для промышленности, но и участков для любительской рыбалки и традиционного промысла коренных малочисленных народов.

Продумывая изменения законодательства по лососевым участкам, очень важно учитывать региональную специфику — это отмечали и практически все выступающие на первом заседании рабочей группы, об этом же в отраслевом сообществе говорят и сейчас. Вплоть до того, что предлагается для каждого региона прописывать свои критерии. Росрыболовство пообещало, что на местах будут проводиться отдельные встречи для проработки проблематики участков.

В дальневосточных регионах, на которые приходятся основные объемы добычи тихоокеанских лососей, Fishnews рассказали о предложениях по критериям для перезакрепления участков. На Дальневосточный регион, по данным Росрыболовства, приходится 99,5% РЛУ, предоставленных в пользование для промышленного лова. Однако учитывать при выработке регулирования необходимо не только специфику Дальнего Востока: анадромных добывают и в других регионах. Тем не менее сроки по подготовке законодательных новшеств в Росрыболовстве называли достаточно сжатые: как заявлял глава федерального агентства, законопроект по участкам может быть подготовлен для обсуждения с другими ведомствами уже за первую половину года.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

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