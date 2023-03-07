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Подчас административный процесс внесения изменений в правила рыболовства не поспевает за реалиями производственной деятельности

Правила сложной судьбы

Бассейновые правила рыболовства — важнейший документ для всех, кто занимается добычей водных биоресурсов, основа основ для практика. Однако подчас административный процесс внесения изменений в правила не поспевает за реалиями производственной деятельности. По крайней мере об этой проблеме уже не первый год говорят на Дальнем Востоке.

Процесс внесения изменений в правила сильно забюрократизирован, считает представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. «С момента разговора и фиксации проблемы на научно-промысловом совете до выхода приказа с изменениями правил уже можно забыть, с чего начинали», - констатировал он. Сейчас в ЯАП, например, ждут, когда же выйдут изменения, исключающие проблемный пункт о закреплении процентного соотношения по видам палтусов в уловах. Это норматив стоил рыбакам немалой головной боли.

Яркий пример, насколько оперативность внесения изменений в правила может быть важна для предприятий, — ситуация, возникшая в Сахалинской области. Речь идет о добыче травяной креветки, морского ежа, колючего краба в прибрежных районах. Нужные поправки уже подготовили, выверили, но ждать их приходится с лета. Между тем уже пошли судебные разбирательства, хорошо, что суд поддержал рыбаков, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«С учетом того, что изменения все-таки планируется внести, суд отнесся с пониманием, и у нас по многомиллионным административным штрафам производства по делу прекратили», — отметил он.

По мнению президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, ситуация с правилами, в общем-то, отражает общий забюрократизированный подход к регулированию отрасли и здесь впору включать отдельную «регуляторную гильотину».

Несколько лет назад регулятор заявил, что нужно стремиться менять правила как можно реже. Однако практика показала, что с этим ориентиром не все так однозначно. К частоте изменения правил нужно подходить более гибко, считает президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Минимизировать число внесенных за год изменений — все-таки не самоцель. Опираться в принятии решений нужно в первую очередь на состояние биоресурсов и потребности рыбаков. И необязательно вносить изменения в правила пакетно: сразу по самым разным вопросам и объектам промысла (как это обычно делается). Может быть, подумать над тем, чтобы осуществлять корректировки отдельно по разным видам водных биоресурсов, или предложить еще какой-то более оперативный подход, полагает руководитель АДК.

И конечно, для отраслевого сообщества важна прозрачность информации о процесс прохождения поправок. Чтобы была возможность видеть, на какой стадии находится разработка и принятие тех или иных изменений. Это помогло бы предприятиям лучше ориентироваться в ситуации и снимало бы часть опасений.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: дальний востоккрабкреветка
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