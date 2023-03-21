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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Рыбной отрасли приходится адаптироваться к большому количеству изменений

Рыбная промышленность проходит этап больших изменений в регулировании. В этих условиях перед отраслевыми объединениями стоит задача, с одной стороны, оперативно информировать бизнес о новых правилах, а с другой — добиваться настройки системы под нужды производителей, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

И руководству, и предприятиям рыбной промышленности приходится ориентироваться в большом количестве законодательных новшеств. Только за последние полгода вступил в силу целый ряд федеральных законов, основополагающих для отрасли, напомнил руководитель АРПП.

«Предусмотрен второй этап инвестиционных квот и новые крабовые аукционы. Сейчас обсуждается, какие требования будут предъявляться к объектам инвестиций. Но не только. Этот же закон, например, позволяет правительству устанавливать максимальный объем квот для группы лиц по определенным видам биоресурсов. Нужно следить, каким образом на практике будет реализовываться это положение законодательства», — заявил Fishnews Георгий Мартынов.

Проблематика строительства судов на отечественных верфях, требования, которые выдвигаются к компаниям, участвующим в первом этапе программы инвестквот с береговыми заводами, — все это нуждается во внимании отраслевого сообщества.

Впереди выпуск распоряжения, которое определит перечень видов краба для выставления на торги. Пока удалось добиться, чтобы на аукцион не планировалось выставлять глубоководных крабов — еще когда шла подготовка к первому этапу, АРПП доказывала неэффективность продажи долей квот на промысел этих специфичных объектов.

Также изменилась система расчета сбора за пользование водными биоресурсами. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья готова организовать площадку для обсуждения со специалистами налоговой службы и обратилась по этому поводу в региональное управление ФНС.

Важнейшая сфера внимания — переход отрасли на электронный рыболовный журнал и электронные разрешения на вылов. «Здесь тоже меняется правовая база, и задача отраслевых ассоциаций — стремиться, чтобы переходный период прошел максимально гладко для предприятий», — подчеркнул Георгий Мартынов.

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