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Свежий номер журнала «Fishnews — Новости рыболовства» посвящен «Океанрыбфлоту» и рыбной отрасли Камчатки в целом

«Камчатский» номер выпустил Fishnews

Супертраулеры современной постройки, береговые заводы, продукция которых впечатляет российских и зарубежных потребелей, возрождение судоремонта — все это о рыбной отрасли Камчатского края в свежем номере журнала «Fishnews — Новости рыболовства».

Спецвыпуск журнала мы посвятили юбилею одной из крупнейших компаний российской рыбной промышленности — «Океанрыбфлоту». Специальный номер выходил и к прошлой знаменательной дате предприятия. Новая пятилетка оказалась для «Океанрыбфлота» непростой — работать довелось и во время пандемии, и в условиях санкций. Несмотря на все препятствия, компания построила новые суда — «Георгий Мещеряков» и «Владимир Бирюков».

«Супертраулеры работают, показывают достойные результаты. Экипажи проходят обучение, так как это принципиально новые суда и работа на них требует определенной подготовки», — рассказал в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений Новоселов.

Работа камчатского предприятия отражает вопросы, с которыми приходится сталкиваться и дальневосточному рыбохозяйственному комплексу в целом. По какому пути пойти в обновлении флота, какую выбрать стратегию на рынках, как выстраивать кадровую политику...

Большой популярностью пользуется интерактивный музей истории «Океанрыбфлота»: за неполный год новый уголок истории посетило около 7 тыс. человек. Экспозиции рассказывают не только о самой компании, но и о природных богатствах Камчатки и развитии рыбной промышленности. Приглашаем вместе с нами — с помощью яркого репортажа — отправиться на экскурсию по уникальному музею.

Отраслевое сообщество Камчатского края, как и других регионов Дальнего Востока, участвует в обсуждении принципов распределения участков для добычи анадромных видов рыб на предстоящий период. «Предприятия, которые исправно работали все эти годы, выполняли свои обязательства, не должны переживать, что после завершения срока действия договоров на рыболовные участки они останутся ни с чем. Добиться сохранения участков за добросовестными пользователями — это наша задача номер один», — подчеркнул председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. В интервью нашему изданию он рассказал и о подготовке к предстоящей «красной» путине.

Продолжаем следить, как идут дела на береговом заводе «Камчаттралфлота». Были на предприятии и в период строительства, и при запуске в 2019 году. С тех пор здесь стали выпускать новые виды продукции, уловы поступают на переработку в охлажденном виде, а это — особое качество.

Камчатка — рыбацкий край, и для достойной встречи промыслового флота здесь решили возродить судоремонтную базу. Один из материалов нового выпуска журнала посвящен проекту, который реализует в этой сфере холдинг «Норебо».

В номере — не только материалы о рыбном хозяйстве Камчатского края. С помощью каких решений предлагают поддержать предприятия прибрежных территорий в Хабаровском Крайрыбакколхозсоюзе? Как видятся федеральные меры регулирования с далеких Курильских островов? Как изготавливают оборудование для рыбной промышленности — в репортаже из цехов «Дальрыбтехцентра». Президент ВАРПЭ Герман Зверев анализирует позднесоветские экономические преобразования в рыбной отрасли и проводит параллели с изменениями современного периода — инвестквотами и крабовыми аукционами. О работе по пополнению рыбных запасов в новых условиях рассказал начальник Главрыбвода Дан Беленький, об актуальных темах для рыбопереработки — председатель Рыбного союза Александр Панин.

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