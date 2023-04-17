Планировать не только в тоннах, но и в рублях: президент АДМ о развитии минтаевого сектора

Практика показывает, что экономический результат промысла минтая не зависит от объема вылова, считает президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. По его мнению, оценивать результаты работы нужно не только в количественных, но и в экономических показателях.

Президент АДМ Алексей Буглак на научно-практической конференции по развитию тресковой индустрии во Владивостоке представил доклад об экономической составляющей минтаевого промысла. Корреспондент Fishnews приводит основные тезисы его выступления.

Вылов и переработка

В 2022 г. вылов минтая в Дальневосточном бассейне составил 1,9 млн тонн, ОДУ освоен на 92%. В последние три года освоение допустимого улова несколько снизилось по сравнению со средним уровнем за последние 10 лет. В целом ОДУ минтая в Дальневосточном бассейне находится на историческом максимуме за последнюю четверть века и продолжает расти: на 2024 г. прогноз составляет 2,285 млн тонн.

В прошлом году 37% уловов минтая направлено на выпуск продукции глубокой переработки, это исторический рекорд. На промысле работало 42 единицы добывающего флота, оборудованного под производство филе и сурими из минтая. Таким образом, практически каждое третье траловое судно выпускало продукцию глубокой переработки.

По итогам 2022 г. Россия впервые произвела филе минтая больше, чем США, правда, этому способствовало снижение выработки американскими рыбопромышленниками.

Существенный вклад в переработку минтая вносит берег. По оценке АДМ, в 2022 г. на береговых заводах переработано 236 тыс. тонн минтая-сырца. А суммарно они переработали 356 тыс. тонн различных ВБР. Очевидно, что это далеко не предел.

Внутренний рынок

Сохраняется тренд роста поставок минтая на внутренний рынок. В 2022 г. поставки составили 183 тыс. тонн продукции. В целом уверенный рост поставок минтая на внутренний рынок очевиден. Если в 2014-2018 гг. на внутренний рынок отгружалось в среднем 120 тыс. тонн, то в последние три года этот объем составляет 185 тыс. тонн. При этом меняется номенклатура, растут поставки филе, фарша и сурими. Отпускные цены на продукцию из минтая стабильны.

Внешние рынки

Европейский рынок (ключевой для филе минтая) по итогам 2022 г. «сжался» до 247 тыс. тонн. Это ниже, чем даже в пандемийные годы. В то же время в деньгах рынок заметно прибавил — стоимость импортированного филе минтая в ЕС приблизилась к 1 млрд долларов.

Дисбаланс на рынке связан с сокращением предложения и ростом цен. Несмотря на дефицит предложения, российское филе в прошлом году торговалась с «санкционным дисконтом» 600-700 долларов за тонну по отдельным поставкам. При этом «политика» не помешала российским рыбакам занять 29% европейского рынка филе минтая.

В 2022 г. рынок Китая оживился, по итогам года эта страна импортировала 556 тыс. тонн мороженого минтая.

Несмотря на рост экспортной выручки, экономического позитива для компаний немного. Рост показателей выручки и цен был нивелирован высокими издержками, прежде всего на логистику. Например, стоимость доставки филе минтая в Европу выросла в 3-3,5 раза по сравнению с доковидным уровнем. А расходы на ковид-логистику и дезинфекцию при поставках мороженого минтая в Китай составляли 25-30% от стоимости. Поэтому по итогам года валовая экспортная выручка выросла, а прибыль предприятий обвалилась — за счет как роста издержек, так и валютного фактора.

Текущая ситуация

В начале 2023 г. тренд на основных экспортных рынках изменился на негативный, рынок перешел в фазу снижения. Резкий рост цен на филе привел к перегреву рынка и снижению розничных продаж. Санкционные риски подталкивают европейских переработчиков переходить на альтернативные виды сырья: другие виды белой рыбы и аквакультуру. Все это повлияет на ситуацию с российскими поставками: какой будет глубина и ширина спада, только предстоит выяснить.

Цена на мороженый минтай при поставках в Китай уже отыгрывает снижение. Увеличение ОДУ в Беринговом море будет оказывать дополнительное давление на традиционное восстановление цены во втором полугодии.

Следует обратить внимание, что переработка минтая б/г в Китае в целом снижается, пандемия привела к существенному сокращению объемов переработки и реэкспорта. На ситуацию будет влиять и повышение издержек перерабатывающих предприятий Китая из-за роста стоимости трудовых ресурсов. Это открывает значительные перспективы и для российской береговой переработки.

Очевидно, что сверхфокусировка на одном виде продукции повышает зависимость российских поставщиков от отдельных монорынков. Для сохранения производственной и рыночной гибкости важно сохранять мультипродуктовую стратегию производства и возможность быстрого переключения между продуктами и рынками.

Как измерять результаты промысла

Данные за последние годы показывают, что экономический результат промысла не зависит от объема вылова: ловим больше — зарабатываем меньше. Целесообразно для оценки результатов промысла использовать не только количественные показатели, но и экономические. Это возможно, если при определении ОДУ будут учитывать не только биологические, но и социальные, экономические и производственные факторы. Ведь в конечном счете и регулятор, и рыбаки заинтересованы в долгосрочной стабильности ресурса, рынков и финансовых показателей.

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