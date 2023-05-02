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Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Дан Беленький: За шесть лет мы привели в порядок две трети рыбоводных мощностей

Главрыбвод привел в порядок большую часть предприятий, которые получил в 2016-2017 гг., отмечает начальник учреждения Дан Беленький. По его словам, осталось вложить средства в 20-30% заводов.

В начале марта при посещении Байкальского филиала Главрыбвода вице-премьер Виктория Абрамченко анонсировала завершение реконструкции Большереченского рыбоводного завода в 2024 г. На самом деле работы по реконструкции этого завода ведутся достаточно давно, но не обошлось без ряда сложностей, рассказал начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан Беленький в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». В частности, он отметил банкротство подрядной организации, с которой в итоге расторгли договор.

«Нам пришлось перепроектировать объект по новой сметной стоимости. Мы вновь получили положительное заключение главгосэкспертизы, провели еще один конкурс, и сейчас на площадке разворачивается новая компания. На этот раз крупная, надежная, и мы надеемся, что к весне следующего года завод будет полностью реконструирован. По контракту стройка должна быть завершена в августе, но мы планируем, что в апреле, самое позднее в мае мы все работы уже закончим», — подчеркнул глава учреждения.

По его словам, готов и проект реконструкции Селенгинского рыбоводного завода, но пока решено подождать выделения полного финансирования. В связи с низким качеством местной воды предприятию требуется мощная система водоочистки, а это, соответственно, серьезные расходы.

Главрыбвод получил Большереченский завод в 2017 г, и тогда же был введен мораторий на лов омуля — его популяция была в крайне депрессивном состоянии.

«Перед нами поставили задачу максимально быстро реанимировать производство, потому что с 1977 года в него практически ничего не вкладывали и состояние было соответствующим. Мы в 2017 году заложили первую икру омуля, а к 2020 году уже вышли на уровень 1 млрд штук икры в год. После реконструкции Большереченский завод сможет закладывать 1,250 млрд штук икры, то есть объемы уже очень серьезные, как и влияние на популяцию омуля», — обратил внимание Дан Беленький.

После завершения всех работ предприятие станет выпускать омуля в двух видах. Сейчас выпускается только личинка, но впоследствии цех подращивания будет производить чуть больше 2 млн штук молоди — граммовиков — в год.

«Это нужно еще и затем, чтобы провести исследования по выживаемости граммовика, потому что данных на этот счет недостаточно, — отметил собеседник Fishnews. — Пока наука считает, что экономически эффективнее выпускать в личинке. Но все-таки мы цех подращивания ставим, пруд соответствующий готовим и будем уже молодь выпускать. Посмотрим на результат».

Говоря о текущем состоянии заводов, он сообщил: Главрыбвод осуществил капитальные вложения в 60% предприятий, которые получил в управление. Какие-то заводы были построены полностью с нуля, на каких-то был проведен, например, ремонт кровли или несущих конструкций. Причем большинство капитальных вложений сделано за счет внебюджетных средств.

«Получается, за шесть лет мы так или иначе привели в порядок большую часть рыбоводных мощностей, — резюмировал Дан Беленький. — Еще часть предприятий не требует никаких вмешательств: они в нормальном состоянии. На мой взгляд, остается примерно 20–30% тех заводов, в которые надо бы вкладывать деньги, но сейчас с этим стало немного сложнее».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

За шесть лет мы привели в порядок две трети рыбоводных мощностей

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