Герман Зверев: Рынок рыбопродукции ЕАЭС реально увеличить до 3 млн тонн

В течение пяти лет объем рыбного рынка ЕАЭС реально довести с нынешних 2,3 млн тонн до 3 млн тонн, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев в ходе Евразийского экономического форума.

В рамках II Евразийского экономического форума 24 мая прошла сессия «Бизнес как драйвер Евразийской экономической интеграции: вызовы и перспективы». В ее работе приняли участие министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, первый зампредседателя Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП» Александр Панасюк, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев, зампредседателя Национальной палаты предпринимателей Казахстана Тимур Жаркенов, вице-президент РСПП Сергей Красильников. Модерировал дискуссию управляющий директор по международному многостороннему сотрудничеству и интеграции РСПП Сергей Михневич.

Выступая на сессии, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), глава Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев отметил, что рыба является одним из самых торгуемых на мировом рынке продовольственных товаров. Рыбная продукция пока уступает по общей стоимости рынка и зерну, и мясу, но имеет все шансы за считанные годы обойти как минимум последнюю категорию.

Глубокая вовлеченность рыбопродукции в глобальную торговлю обусловила ее чувствительность к сбоям, вызванным и пандемией, и прошлогодними событиями, однако они не смогли парализовать международные поставки. «Произошла перенастройка экспортных товарных потоков», — указал Герман Зверев. В качестве примера он привел данные об объемах торговли между Россией и КНР в 2020—2022 гг., которые снизились вдвое после закрытия портов КНР, но восстановились, после того как рыба нашла путь на китайский рынок через порты Республики Корея. По данным ВАРПЭ, если в 2019 г. объем рыбного экспорта России в Китай составил 2,2 млрд долларов, то по итогам 2022 г. он превысил 3 млрд долларов, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководитель крупнейшей отраслевой ассоциации подчеркнул исключительную важность оперативной настройки таможенного законодательства ЕАЭС под меняющуюся логистику в условиях усложнения товарных потоков и финансовых транзакций. «Этот же инструмент — гибкое изменение таможенного законодательства, с моей точки зрения, способен задействовать конкурентные преимущества конкретно для рыбного рынка, которые есть у стран — членов ЕАЭС», — заявил Герман Зверев и высказал ряд предложений, которые позволили бы этим преимуществам «заработать активнее».

К их числу он отнес необходимость урегулировать правовой статус уловов, добытых в экономзонах иностранных государств и зонах действия международных соглашений. «Россия добывает там порядка 500-600 тыс. тонн», — уточнил президент ВАРПЭ. Пока эти уловы и продукция из них не являются товарами ЕАЭС, что создает затруднения при их оформлении и поставках на рынок союза.

Другим важным фактором, по словам Германа Зверева, является техническое регулирование, где необходимо устранять барьеры, затрудняющие доступ продукции на рынок ЕАЭС. «В свое время российским законодательством были установлены более жесткие, чем в других странах, нормативы содержания неорганического мышьяка в крабах и в рыбе», — рассказал он о застарелой проблеме отрасли. Еще одним важным условием для развития рыбного рынка ЕАЭС президент ассоциации назвал развитие диалога между национальными бизнес-объединениями в сфере рыбного хозяйства.

«Я считаю, что мы вполне можем поставить для себя задачу в течение ближайших лет довести объем внутреннего рынка ЕАЭС, потребления рыбопродукции до 3 млн тонн, в том числе за счет этих мер. Сейчас это 2,3 млн тонн», — поделился прогнозом Герман Зверев.

Завершая выступление, он предложил рыбопереработчикам и трейдерам ЕАЭС обратить внимание на лососевую путину, которая через неделю начнется на Дальнем Востоке. «Ожидаем хорошие подходы горбуши и кеты. Это означает, что и икры красной будет больше, чем в прошлом году. Рассчитываем, что предприятия ЕАЭС обратят внимание на это и подключатся к переработке и реализации этой продукции», — отметил президент ВАРПЭ.

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