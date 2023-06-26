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Отраслевое сообщество давно добивается пересмотра норматива по мышьяку в продукции из водных биоресурсов

О мышьяке и рыбе

Решение вопроса с нормированием мышьяка в рыбной продукции превратилось в своего рода «долгострой». Добиться обновления требований бизнес-сообщество пытается уже больше десяти лет.

Действующие нормы в отраслевом сообществе называются устаревшими. В России и других странах Евразийского экономического союза содержание мышьяка регулируется требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Для морской рыбы и нерыбных объектов промысла, водорослей допускается присутствие не более 5 мг/кг. Причем речь идет об общем мышьяке, без разделения на органическую и неорганическую форму.

Как отмечают специалисты, такой стандарт был разработан еще в советское время, при тогдашних технических возможностях для оценки.

О том, что пришло время пересмотреть прежние подходы, заявляли и в Федеральном агентстве по рыболовству, и в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, и в отраслевых объединениях. При этом сторонники пересмотра норматива обращали внимание на международный опыт. В том числе на принципы, которые используют страны с традиционно развитым потреблением рыбы и морепродуктов и большой продолжительностью жизни.

Эксперты предлагают сделать акцент на контроле содержания в рыбе и морепродуктах неорганического мышьяка. В Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры отмечали, что российские лаборатории располагают методикой определения неорганической формы.

Проблема мышьяка не раз становилась предметом внимания заместителей председателя правительства. Рыбаки обращались по этому поводу еще к Виктору Зубкову.

В 2022 году вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая сейчас рыбную отрасль, заявила, что необходимо привести требования по содержанию мышьяка в продукции из водных биоресурсов в соответствие с мировыми стандартами и данными научных исследований. Из-за отсутствия дифференциации органической и неорганической форм при нормировании отрасль несет в том числе и экспортные потери, обратила внимание зампред правительства.

Несколько лет назад при Федеральном агентстве по рыболовству была сформирована межведомственная рабочая группа по актуальному для отрасли вопросу. По инициативе рабочей группы и отраслевых объединений — Рыбного союза, Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота — были проведены исследования по оценке риска при изменении нормирования мышьяка в рыбной продукции. Работы проводил Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. В Рыбном союзе результаты исследований оценили как важный шаг в решении проблемы нормирования: по информации объединения, ученые согласились с важностью разделения мышьяка на органическую и неорганическую формы при нормировании его содержания в рыбе и морепродуктах.

Темой мышьяка активно занимаются на площадке Совета Федерации. В июне, выступая на коллегии Росрыболовства, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных сообщил, что вопрос о нормировании мышьяка предполагается поднять на встрече с главой правительства.

«Вопрос необходимо незамедлительно решать. Хочу уведомить, что наш комитет планирует вынести этот вопрос на встречу с председателем правительства как вопрос важный, но не решаемый более десяти лет», — подчеркнул парламентарий.

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НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство
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