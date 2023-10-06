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Участники общего собрания АДМ рассмотрели и утвердили отчетность о работе объединения в 2022 г., задачи и планы на 2024 г.

АДМ наметила большую работу в 2024 году

Среди основных задач Ассоциации добытчиков минтая на предстоящий год — работа по вопросам регулирования рыболовства и реализация программы по продвижению продукции на внутреннем рынке.

Участники общего собрания АДМ рассмотрели и утвердили отчетность о работе объединения в 2022 г., задачи и планы на 2024 г.

Традиционно с отчетным докладом о работе ассоциации выступил президент АДМ Алексей Буглак. Он отметил, что в минувшем году большой объем работы был связан с принятыми изменениями в закон о рыболовстве о втором этапе инвестиционных квот. В рамках обсуждения законопроекта ассоциация направила десятки обращений в органы исполнительной и законодательной власти, велась работа на площадке рабочей группы «регуляторной гильотины», АДМ участвовала в совещаниях профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.

Ассоциация также принимала самое активное участие в работе по внесению изменений в бассейновые правила рыболовства, в обсуждении общего допустимого улова минтая на 2022-2023 гг. Объединение участвовало в обсуждении изменения режима регулирования промысла минтая в Беринговом море, корректировке правил выдачи разрешений на добычу водных биоресурсов, разработке предложений по биржевой торговле рыбой и расширению субсидирования перевозок минтая по железной дороге.

«Традиционно большой объем работы был связан с MSС-сертификацией. В 2022 году российские промыслы столкнусь с ограничениями в этом направлении. Была проведена работа по поиску возможных альтернативных решений по сохранению сертификации. В итоге, думаю, что в том числе благодаря нашим усилиям, ограничения были смягчены. Несмотря на все сложности с сертификацией, работа научных наблюдателей на промысле и научные исследования были организованы в штатном режиме», — рассказал Алексей Буглак.

Участники общего собрания одобрили отчет о работе АДМ, а также утвердили финансовую и бухгалтерскую отчетность, сообщили Fishnews в пресс-службе объединения.

Еще одной важной темой повестки стало обсуждение плана реализации программы продвижения категорийного бренда «Дальневосточный минтай». «В середине сентября стартовала официальная кампания. За два с небольшим месяца мы запустили сайт проекта и официальные аккаунты в соцсетях. Для этого были разработаны креативная и визуальная концепции рекламной кампании, медиаплан, создан необходимый фото- и видеоконтент. В конце недели планируем съемку авторского фильма о промысле минтая на Камчатке. В настоящее время идет работа над планом мероприятий на 2024 год», — обрисовал Алексей Буглак. Он напомнил, что презентация бренда для отраслевого сообщества была проведена в рамках официальной программы Международного рыбопромышленного форума.

В качестве основных задач на 2024 г. по итогам собрания АДМ определила для себя работу по MSC-сертификации и проведение необходимых научных исследований, реализацию программы продвижения бренда «Дальневосточный минтай», работу по вопросам правового регулирования отрасли, включая совершенствование правил рыболовства, налоговое регулирование, введение экспортных пошлин на рыбопродукцию, маркировку рыбопродукции и т.д.

Члены АДМ также обсудили и поддержали проект создания центра по обслуживанию судов рыбопромыслового флота в рамках восстановления рыбного порта Магадан.

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