Рыбный союз рассказал об инициативах по продвижению продукта

Популяризацию рыбы и морепродуктов среди россиян Рыбный союз называет в числе основных направлений своей работы. Комментируя поручения президента, в объединении рассказали об инициативах, которые реализуются сейчас в этой сфере на разных уровнях.

Владимир Путин поручил правительству подготовить дорожную карту по увеличению потребления отечественной рыбопродукции на внутреннем рынке. Соответствующий план мероприятий должно подготовить правительство.

«Поручения президента, направленные на увеличение потребления рыбы в нашей стране, очень важны для дальнейшего развития отечественного рыбного рынка, — заявил Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин. — Основные усилия Рыбного союза сосредоточенына решении именно этой задачи, поэтому нас не может не радовать, что идея по запуску большой программы продвижения поддержана на таком высоком уровне.

Сегодня на разных уровнях реализуется несколько серьезных инициатив по популяризации рыбной продукции и увеличению ее доступности для потребителя.

Одна из них — программа Минпромторга, Росрыболовства, Роскачества, Рыбного союза, АКОРТ и Expo Solutions Group, в рамках которой развивается бренд «Русская рыба». На первом этапе предполагается объединение региональных рыбных фестивалей в единый концепт с выходом на федеральный уровень. На 2024 год уже запланировано проведение девяти таких фестивалей. Вместе с ними будут идти информационные кампании о пользе потребления рыбы и морепродуктов.

Второй большой проект — «Рыба Камчатки», продвигаемая губернатором Владимиром Викторовичем Солодовымпри поддержке Рыбного союза и федеральных розничных сетей. Суть проекта – повышение качества и доступности камчатской рыбы за счет оптимизации товаропроводящей цепи.

Третий проект реализуется правительством Москвы: это ежегодные фестивали «Рыбная неделя», которые город проводит при поддержке Минсельхоза и Росрыболовства, а также запуск нового специализированного рыбного торгового комплекса площадью 3000 кв. метров «Москва на волне». Параллельно обсуждается проект масштабной рекламы потребления рыбной продукции с использованием московского транспорта.

Еще один проект — новая программа продвижения минтая, которую запускает Ассоциация добытчиков минтая. Проект интересный и необходимый рынку.

Кроме того, важнейшие проекты реализуют отдельные компании. Один из таких ярких примеров — инкубатор для молодых талантливых технологов AGAMA.RUN. В его рамках создаются инновационные полезные рецептуры продуктов из рыбы и морепродуктов, причем интересные с точки зрения молодого потребителя.

Объединение этих усилий в рамках комплексной госпрограммы позволит повысить эффективность продвижения рыбы и рыбной продукции, запустить социальную рекламу, решить наболевшие проблемы в сфере госзакупок рыбы.

Например, такой важнейший вопрос, как увеличение потребление рыбы в школах и детских садах через развитие механизма госзакупок — это вопрос госрегулирования. Сейчас есть проблема с качеством рыбы в школьном меню, так как стоит жесткий критерий по цене. И поэтому зачастую проходит госзакупки, к сожалению, рыба низкого качества. И в результате продукт отправляется в мусорное ведро. А воспитывать культуру потребления рыбы необходимо с детства. Тем более это важная составляющая здорового рациона питания. Тем более падает потребление сегодня прежде всего среди молодежи. И надо эту ситуацию срочно разворачивать. Это прежде всего вопрос здоровья нации. И уже только потом — вопрос развития рынка.

Другой пример, где важно внимание государства, развитие логистической инфраструктуры, механизмов стимулирования перевозок, — чтобы рыба доезжала до потребителя быстро и в исходном качестве. Это еще и путь снижения издержек, которые отражаются на конечной цене продукта. Чем ниже издержки, прозрачнее цепочка — тем доступнее и лучше продукт».

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