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Встречи Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока проходят на площадке Fishnews Online

Новшества законодательства в рыбной отрасли обсудил Координационный совет

Конец ноября — начало декабря отметились вступлением в силу или принятием целого ряда законодательных нововведений в рыбной промышленности. Изменения стали темой встречи членов Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Одним из ключевых событий для отрасли стало завершение 1 декабря переходного периода по использованию электронного рыболовного журнала и электронных разрешений на вылов. ЭРЖ внедрялся в отрасли постепенно, но теперь его применение стало обязательным (для ряда случаев законодатели все же сохранили возможность ведения отчетности в бумажном формате).

«Пока вопросов от наших рыбаков не поступало. Мы продолжаем взаимодействие с Центром системы мониторинга рыболовства и связи и готовы при необходимости поднимать волнующие пользователей темы», — прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на конференции Fishnews Online. Коллегу поддержал и руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

При этом в отраслевом сообществе отметили удобство оформления промысловых билетов в электронном виде: это должно сократить временные и финансовые расходы рыбаков.

Хватает вопросов с другим новшеством: 29 ноября правительство приняло постановление о внедрении цифровой маркировки осетровой и лососевой икры: нагрузки у производителей прибавится уже в 2024 г. При этом Дальневосточный регион, где как раз и заготавливается красная икра, полноценно систему не протестировал — и возникают опасения, как маркировка сработает в путину, когда будет идти вал рыбы.

Новая система маркировки и учета внедряется и для сельскохозяйственных животных, в том числе такая «новинка» законодательства предусматривается для аквакультуры. Отраслевая общественность сейчас изучает изменения, рассказал председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Руководители отраслевых ассоциаций также обратили внимание на проблематику организованных торгов продукцией из водных биоресурсов: на прошлой неделе по этой теме прошло совещание, инициированное Центробанком.

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