Механизму налоговой льготы для судоремонта потребовалась корректировка

Создание условий для судоремонта в России — одна из ключевых задач в контексте развития рыбной промышленности, не раз обращали внимание в ВАРПЭ. Профильная комиссия РСПП, председателем которой является глава ассоциации Герман Зверев, выступила с рекомендациями по доработке механизма обнуления НДС для судоремонтных предприятий.

Новые экономические условия еще ярче высветили потребность в организации всего спектра работ по ремонту промыслового флота в России. Неслучайно некоторые группы компаний, специализирующиеся на добыче рыбы, также развивают и собственный судоремонт.

Обеспечить для отрасли новые стимулы призван федеральный закон, принятый в июне: законодатели предусмотрели для предприятий, занимающихся ремонтом флота, возможность обнуления налога на добавленную стоимость. Но льгота предоставляется при условии, что завод заключит с Минпромторгом и Минфином инвестиционное соглашение, предполагающее развитие и модернизацию производственных мощностей верфи. На эти цели ежегодно должно идти не менее 20% выручки предприятия.

При этом закон оговаривает, что инвестсоглашение должно быть заключено до конца 2024 г. сроком на семь лет.

Приказом от 16 августа 2023 г. № 2977 Минпромторг утвердил формы и порядок заключения инвестиционного соглашения о развитии и модернизации производственных мощностей верфей.

В профсообществе рыбной отрасли принятие закона о налоговой преференции для судоремонта приветствовали. Сэкономленные средства предприятия смогут направить на технологическое развитие и тем самым повысить свою конкурентоспособность, комментировал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

«С учетом возникших проблем с ремонтом рыбопромысловых судов в ЕС и повышением стоимости услуг азиатских судоремонтных заводов это открывает большие перспективы для российских предприятий», — обращал внимание руководитель ВАРПЭ. В то же время глава ассоциации отмечал: для того, чтобы механизм заработал действительно эффективно и принес пользу судоремонтной отрасли, важно учесть все детали и тонкости.

Обсуждение практической реализации закона о нулевом НДС для судоремонта по инициативе Германа Зверева прошло в октябре на площадке Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. В заседании участвовали представители экспертного сообщества, Минпромторга и Министерства финансов. По итогам обсуждения председатель комиссии сообщил, что она подготовит рекомендации с оценкой закона и проблемных моментов его правоприменения.

1 декабря президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил рекомендации комиссии по доработке приказа Минпромторга вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Также глава объединения попросил о поддержке важных для отрасли предложений министра финансов Антона Силуанова, сообщает корреспондент Fishnews.

Стране необходимая сильная судостроительная промышленности, отмечает Герман Зверев. Именно поэтому разработан пакет изменений приказа Минпромторга от 16 августа 2023 г. № 2977. Эксперты считают важным продлить сроки, которые отводятся для заключения соглашения, за пределы 2024 г. Отмечено, что необходимость отвлекать из оборота 20% средств серьезно ограничивает возможности воспользоваться льготой небольшим предприятиям. А семилетнего срока мало для окупаемости инвестиций. Поэтому специалисты предложили обеспечить возможность заключать соглашения с новыми предприятиями, работающими на рынке меньше трех лет, и подтверждать опыт и квалификацию документами классификационного общества. Выступили за то, чтобы срок действия соглашений вырос с 7 до 15 лет.

Еще одно важное направление для изменений — расширить перечень мероприятий для инвестирования: включить в возможный список обучение персонала, погашение займов и кредитов, пополнение оборотов средств, внедрение технологий и т.д. Сейчас предусмотрено направление финансов на основные средства. Также необходимо дополнительно разъяснить потенциальным получателям поддержки правоприменение норм законодательства о нулевом НДС, сообщил Герман Зверев.

К развитию отрасли важен комплексный подход

Развитие отечественного судоремонта остается важнейшей задачей в контексте работы рыбной отрасли, уверен Герман Зверев. Неслучайно решение вопросов судоремонтной отрасли в интервью Fishnews в ноябре 2021 года президент ВАРПЭ назвал одним из приоритетов для объединения. Создание конкурентоспособных условий для ремонта и обслуживания промыслового флота в России эксперты почти сразу указывали в числе мер по поддержке рыбной промышленности в условиях санкций.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и отраслевая комиссия РСПП давно занимаются этой темой — как в направлении разработки мер поддержки обновления производственных мощностей, так и совершенствования регулирования.

В 2019 г. на площадке комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей были подготовлены предложения по технологическому развитию судоремонта.

Блок развития судоремонта на Камчатке также предусмотрен проектом стратегии развития рыбной отрасли края. В конце 2020 г. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников стала экспертным центром для подготовки аналитических документов и сбора предложений к стратегии, а Герман Зверев – модератором общественных и экспертных обсуждений ее проекта.

В 2021 г. ВАРПЭ предложила принять в России программу развития судоремонтных мощностей до 2030 г., которая в том числе предусматривала бы создание на Камчатке центра комплексного обслуживания рыбопромыслового флота. Среди мер для развития сектора было также предложено создание центров подготовки специалистов — кадровый вопрос остро стоит для этой сферы, как и для многих других отраслей. ВАРПЭ сформулировала и инициативы по развитию докового хозяйства — это неотъемлемая часть обеспечения работы судоремонта. Ассоциация выступила за то, чтобы упростить административные регламенты ФТС при оформлении судового комплектующего оборудования, разрешить беспошлинный ввоз судового комплектующего оборудования для работ в России.

«Изначально наши предложения поддержало руководство Камчатского края. Затем они нашли поддержку на федеральном уровне», — отмечал Герман Зверев в интервью «Российской газете».

В августе 2022 г. разработать комплексный план модернизации судоремонтной отрасли на Камчатке поручил помощник президента Максим Орешкин. В том же году руководство региона докладывало о важности поддержки судоремонта главе государства.

ВАРПЭ с самого начала участвовала в обсуждении инициативы об обнулении налога на добавленную стоимость для судоремонта. Необходима тщательная работа над проектами подзаконных актов для реализации этой меры, обращал внимание Герман Зверев.

При этом руководитель объединения не раз подчеркивал: предоставление налоговой льготы — важное и позитивное решение, однако только им поддержка судоремонтной отрасли ограничиваться не должна — здесь нужны комплексная программа и комплексный подход.

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