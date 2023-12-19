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Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Алексей Буглак: Изменение имиджа российского минтая — наша задача на 2024 год

Корректировки национального законодательства и стремительно меняющаяся ситуация на рынках сбыта потребуют новых инструментов продвижения минтаевой продукции — как внутри страны, так и за ее пределами, отмечает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Продвижение рыбной продукции и популяризация потребления минтая всегда были одними из ключевых направлений работы ассоциации, подчеркнул глава АДМ в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». Одним из самых заметных событий уходящего года стал осенний запуск программы продвижения категорийного бренда «Дальневосточный минтай».

Планируется за три года увеличить потребление минтая в России почти вдвое — до 350 тыс. тонн в год. Руководитель ассоциации обратил внимание: цифра получена расчетным путем, она зависит от номенклатуры продукции.

«Мы знаем, что есть доля потребителей, которые едят рыбу, но по каким-то причинам не употребляют именно минтай. Если мы сократим долю таких «непотребителей» хотя бы наполовину, это автоматически увеличит его потребление на 50%», — отметил президент АДМ.

Второй источник роста — увеличение частоты потребления. Если каждый «сегодняшний» потребитель минтая будет есть в месяц на одну порцию больше, это даст вторые 50% прироста.

Алексей Буглак добавил, что конкурентное преимущество минтая — его доступная стоимость.

По словам главы отраслевого объединения, вся продуктовая линейка из этой рыбы востребована на рынке, в том числе минтай б/г.

«Растет внутренний спрос на филе минтая, а также на сурими. У этой позиции на внутреннем рынке огромные возможности. Вместе с тем мы понимаем, что для качественного роста рынка и потребления нужна более глубокая переработка, развитие производства потребительской продукции, той, которая в итоге кладется на полку магазина и востребована у покупателей. Это различные полуфабрикаты, рыбные палочки, замороженные продуктовые формы и прочее. В создании новых продуктов мы видим огромный потенциал на внутреннем рынке», — подчеркнул руководитель ассоциации.

Говоря о рекламной составляющей, он отметил сайт о минтае, работу с блогерами, кулинарные мастер-классы и мини-сериал о минтае, снятый на Камчатке.

«Важно понимать, что, когда мы говорим о развитии рынка, речь идет о всей цепочке поставок. Это не только добытчики, но и переработчики, и розница, и HoReCa. Например, направление создания новых продуктов — это поле для коллаборации и совместных проектов рыбаков с переработчиками и ритейлом. Интеграция блюд из минтая в ресторанные меню будет работать на его репутацию и улучшение позиционирования. Поэтому важная задача на следующий год — объединить усилия между всеми участниками товаропроводящей цепи, организовывать больше совместных активностей и мероприятий», — акцентировал Алексей Буглак.

Ситуация на мировом рынке, по его словам, сложная. Ценовая неопределенность сохраняется. В октябре цены на мороженый минтай при поставках в Китай находились на минимальном уровне для этого месяца за последние шесть лет. Отмечается торможение спроса из-за инфляции и, как следствие, перепроизводство продукции и рост стоков, в том числе на фоне роста вылова.

Кроме того, на торговлю продолжают влиять санкции, констатировал глава АДМ. Первый ключевой вопрос связан с рынком Соединенных Штатов: американцы обсуждают запрет импорта рыбной продукции, произведенной из российского сырья. В зоне риска в том числе филе минтая второй заморозки, произведенное из российских уловов и поставляемое в США из Китая, обратил внимание президент ассоциации.

Второй вопрос — импортные пошлины на российское филе минтая при поставках на рынок Евросоюза. По решению Евросовета наши филе и сурими с нового года исключат из квоты беспошлинного ввоза в ЕС. Соответственно, российское филе минтая попадет под ввозную пошлину в размере 13,7%. Исключение должно охватить не только продукцию производства РФ, но и филе китайского производства, изготовленное из российского сырья.

При этомпоследние несколько лет отгрузки минтая на российский рынок стабильно растут вне зависимости от экспорта, заметил Алексей Буглак. «Думаю, что по итогам нынешнего года 24% улова минтая будет поставлено на рынок РФ — это очень значимый объем, — отметил он. — Еще 10 лет назад на внутренний рынок поставлялось меньше 10% улова».

Глава АДМ обратил внимание и на стабильность отпускных цен отечественных производителей — это также позитивно сказывается на развитии внутреннего рынка.

Полный текст смотрите в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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