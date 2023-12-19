Новости
Рыбный союз подготовит предложения по увеличению потребления рыбной продукции внутри страны

Вопросы потребления рыбы хотят вынести на уровень госсовета

Рыбный союз подготовит предложения по увеличению потребления рыбной продукции внутри страны. Рыбопереработчики надеются включить их в план мероприятий, разработка которого ведется в рамках поручения президента.

Поручение правительству разработать план мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 г. глава государства дал по итогам совещания в середине августа. «В настоящее время идет подготовка предложений по наполнению плана. Рыбный союз активно участвует в этой работе», — рассказал на встрече с журналистами 18 декабря председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, работа ведется сразу по двум направлениям: дорожную карту прорабатывает Минсельхоз и параллельным путем идет правительство Камчатского края. «Сегодня в рамках этой работы было проведено рабочее совещание под руководством губернатора. Обсуждали, какие вопросы погружать в предложения для госкомиссии для возможной дальнейшей инициации проведения госсовета по развитию рыбохозяйственного комплекса», — отметил глава отраслевого объединения.

Пока участники совещания планируют поднять вопросы финансово-экономического положения рыбохозяйственного комплекса и обеспечения отрасли кадрами. «Третий большой блок, который поручено модерировать Рыбному союзу, — это вопрос увеличения потребления рыбной продукции населением Российской Федерации и вообще вопросы популяризации», — сообщил Александр Панин.

По информации Рыбного союза, повышенное внимание, которое отраслевое сообщество и госструктуры в этом году уделяли теме продвижения рыбы, уже начало приносить результаты. «По данным исследовательской компании Ntech, продажи морепродуктов в федеральных сетях в физическом выражении выросли в третьем квартале 2023 г. на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это тоже не может не радовать», — привел пример руководитель союза. Рост спроса на рыбную категорию товаров подтверждают и отдельные ритейлеры. По словам Александра Панина, динамика в целом позитивная и позволяет надеяться, что следующий год даст прирост в подушевом потреблении рыбной продукции, которое сейчас недотягивает до рекомендованной Минздравом нормы

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этом году Рыбный союз выступил инициатором или одним из основных участников целого ряда проектов, направленных на увеличение потребления рыбы. В их числе — «Камчатская рыба», «Москва на волне», проект Роскачества «Русская рыба», под эгидой которого в 2024 г. планируется организация девяти рыбных фестивалей, посвященных промысловым видам рыбы и морепродуктов. В частности, в апреле пройдет неделя сельди и кильки, в мае сразу три недели — корюшки, минтая и мидий, в июне — всероссийская рыбная неделя. Июль будет посвящен форели и барабульке, август — тихоокеанским лососям, а сентябрь — треске.

«Все эти мероприятия будут сопровождаться активными промоакциями на определенные виды рыб, — добавил Александр Панин. — Помимо этого будут организованы флагманские региональные фестивали, специальное рыбное меню в ресторанах. И самое главное — это онлайн-продвижение: кампании в СМИ, в интернете и в соцсетях. Параллельно мы с Роскачеством будем проводить веерные исследования этой продукции и публиковать лонгриды по данной тематике».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительствофорель
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Изменение имиджа российского минтая — наша задача на 2024 год

Директор по развитию компании «Полярная звезда» Антон ВОСТРИКОВ

Директор по развитию компании «Полярная звезда»

Антон ВОСТРИКОВ

Рефперевозкам границы не помеха

Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо» Владимир ГРИГОРЬЕВ

Полномочный представитель директора УК холдинга «Норебо»

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Год непростой, но с задачами мы справляемся

Генеральный директор компании «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

Генеральный директор компании «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Обеспечиваем рыбой Россию и ищем новые возможности для экспорта

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Все материалы

Крупным планом

В октябре в Шанхае впервые прошел Фестиваль российского краба. Фото пресс-службы ГК «Антей»

Российский краб расширяет возможности на рынке Китая

Делегаты и гости учредительного собрания Государственно-кооперативного объединения рыбного хозяйства при Госагропроме РСФСР (Росрыбхоза), 1988 г.

Росрыбхозу — 35 лет!

Выездное собрание Рыбного союза в Калининградской области в апреле на площадке ГК «За Родину». Фото пресс-службы отраслевого объединения

В приоритетах — развитие рынка

Вид на реку Амур

Хабаровский край: Большая повестка региона

События

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.