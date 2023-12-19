Вопросы потребления рыбы хотят вынести на уровень госсовета

Рыбный союз подготовит предложения по увеличению потребления рыбной продукции внутри страны. Рыбопереработчики надеются включить их в план мероприятий, разработка которого ведется в рамках поручения президента.

Поручение правительству разработать план мероприятий по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 г. глава государства дал по итогам совещания в середине августа. «В настоящее время идет подготовка предложений по наполнению плана. Рыбный союз активно участвует в этой работе», — рассказал на встрече с журналистами 18 декабря председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, работа ведется сразу по двум направлениям: дорожную карту прорабатывает Минсельхоз и параллельным путем идет правительство Камчатского края. «Сегодня в рамках этой работы было проведено рабочее совещание под руководством губернатора. Обсуждали, какие вопросы погружать в предложения для госкомиссии для возможной дальнейшей инициации проведения госсовета по развитию рыбохозяйственного комплекса», — отметил глава отраслевого объединения.

Пока участники совещания планируют поднять вопросы финансово-экономического положения рыбохозяйственного комплекса и обеспечения отрасли кадрами. «Третий большой блок, который поручено модерировать Рыбному союзу, — это вопрос увеличения потребления рыбной продукции населением Российской Федерации и вообще вопросы популяризации», — сообщил Александр Панин.

По информации Рыбного союза, повышенное внимание, которое отраслевое сообщество и госструктуры в этом году уделяли теме продвижения рыбы, уже начало приносить результаты. «По данным исследовательской компании Ntech, продажи морепродуктов в федеральных сетях в физическом выражении выросли в третьем квартале 2023 г. на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это тоже не может не радовать», — привел пример руководитель союза. Рост спроса на рыбную категорию товаров подтверждают и отдельные ритейлеры. По словам Александра Панина, динамика в целом позитивная и позволяет надеяться, что следующий год даст прирост в подушевом потреблении рыбной продукции, которое сейчас недотягивает до рекомендованной Минздравом нормы

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этом году Рыбный союз выступил инициатором или одним из основных участников целого ряда проектов, направленных на увеличение потребления рыбы. В их числе — «Камчатская рыба», «Москва на волне», проект Роскачества «Русская рыба», под эгидой которого в 2024 г. планируется организация девяти рыбных фестивалей, посвященных промысловым видам рыбы и морепродуктов. В частности, в апреле пройдет неделя сельди и кильки, в мае сразу три недели — корюшки, минтая и мидий, в июне — всероссийская рыбная неделя. Июль будет посвящен форели и барабульке, август — тихоокеанским лососям, а сентябрь — треске.

«Все эти мероприятия будут сопровождаться активными промоакциями на определенные виды рыб, — добавил Александр Панин. — Помимо этого будут организованы флагманские региональные фестивали, специальное рыбное меню в ресторанах. И самое главное — это онлайн-продвижение: кампании в СМИ, в интернете и в соцсетях. Параллельно мы с Роскачеством будем проводить веерные исследования этой продукции и публиковать лонгриды по данной тематике».

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