Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

Осенью состоялись важнейшие для отрасли конгрессно-выставочные мероприятия. Вслед за рыбопромышленным форумом и выставкой в Санкт-Петербурге российские предприятия приняли участие в центральном событии рыбной индустрии Китая и всей Азии — China Fisheries & Seafood Expo в Циндао.

Пресс-служба отраслевого выставочного оператора — группы компаний Expo Solutions — поделилась с журналом «Fishnews — Новости рыболовства» подробностями и дальнейшими планами.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли уже в шестой раз и вновь побили рекорды. За три дня мероприятие посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира. Участие в экспозиции традиционно приняли рыбопромысловые компании, производители рыбной продукции, судоверфи, поставщики оборудования для переработки, хранения и упаковки, представители сектора аквакультуры, предприятия, оказывающие логистические, финансовые, страховые и другие услуги для отрасли. Всего более 350 компаний из 37 российских регионов и 16 зарубежных стран.

Особое внимание в Санкт-Петербурге уделялось продвижению рыбной продукции внутри страны и за рубежом. Одно из таких мероприятий было посвящено вопросам работы на китайском рынке под российским брендом. Представители рыбопромышленных компаний, эксперты из России, Китая и от ФАО поделились с собравшимися важными деталями и собственным опытом прохождения всех процедур — от регистрации продукции до выхода в местные сети ритейла. На полях форума была организована и деловая встреча с крупнейшим рыбопромышленным холдингом Китая — государственной корпорацией «Ляоюй».

Даты седьмого Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий уже определены — с 17 по 19 сентября 2024 г., как всегда, в КВЦ «Экспофорум». Организаторы ожидают дальнейшего увеличения количества участников и посетителей, в том числе из государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

25–27 октября проходило важнейшее событие для рыбной отрасли Китая и всей Азии — China Fisheries & Seafood Expo в Циндао. Впервые с 2019 года выставка проводилась в полном формате с участием зарубежных экспонентов и посетителей, разместившись на площади 110 тыс. кв. метров в 13 выставочных залах. Российский национальный павильон стал самым масштабным и популярным. Это отметила и официальная делегация, которую возглавил заместитель министра сельского хозяйства КНР Ма Юсян. Сразу после открытия он совместно с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым осмотрел экспозицию, а затем состоялись неформальные переговоры российской стороны с представителями китайского бизнеса и профильными ведомствами КНР.

42 российских участника заняли 25 стендов, а площадь объединенного павильона РФ впервые в истории достигла 1000 кв. метров.

Для членов российской делегации был организован полноценный ресторан, который помог рыбакам не только продемонстрировать образцы продукции, но и показать товар лицом, угостив посетителей и партнеров блюдами, приготовленными шеф-поварами.

Как ожидается, российская экспозиция в Циндао в 2024 г. станет еще масштабнее, заявки на участие уже принимаются.

Выставка Seafood Expo Eurasia, ранее запланированная на 7–9 декабря, была перенесена, новыми датами определены 15–17 мая 2024 г. Локация останется прежней — Tuyap Fair and Congress Center в Стамбуле. Организаторы подчеркивают, что все ранее согласованные условия участия сохраняют актуальность. Регистрация посетителей продолжается, а все выданные билеты действительны для посещения мероприятия.

В то же время Seafood Expo Eurasia привлекает все больше участников и официальных делегаций из разных стран. Ранее было достигнуто соглашение с африканскими странами, входящими в Организацию Конференции по сотрудничеству в области рыболовства среди министерств африканских государств, граничащих с Атлантическим океаном (COMHAFAT/ATLAFCO). Представители ATLAFCO планируют встречи с предприятиями рыбохозяйственного комплекса России, участвующими в выставке в Стамбуле, для обсуждения увеличения объемов и расширения структуры поставок российской рыбы и морепродуктов.

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