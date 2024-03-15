Глава Камчатки предложил подумать над снижением себестоимости рыбы

По повышению потребления рыбопродукции внутри страны предстоит большая работа, подчеркнул губернатор Камчатки Владимир Солодов на панельной сессии «Рыбохозяйственный комплекс: вчера, сегодня, завтра» на ВДНХ. При этом важная задача для снижения себестоимости рыбы — сдерживание цен на судовое топливо, отметил глава региона.

Для того чтобы повысить потребление рыбной продукции внутри страны, по поручению президента подготовлена специальная дорожная карта — в этом направлении предстоит большая работа, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на панельной сессии в рамках Дня рыбной промышленности на ВДНХ.

При этом глава региона отметил, что цена на рыбу, конечно, играет важную роль в выборе потребителей, но немалое значение также имеет качество продукта и его «модность». Кроме того, губернатор считает, что необходимо заботиться о росте потребления рыбной продукции не только в домохозяйствах, но и в системе общественного питания, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава Камчатского края также остановился на важности сохранения водных биоресурсов (принятые решения, например дополнительный контроль за воздушными перевозками икры, по словам Владимира Солодова, позволили добиться ощутимых результатов в борьбе с браконьерством), развития береговой рыбопереработки, научном и кадровом обеспечении отрасли.

Необходимо, подчеркнул губернатор, учитывать и текущее состояние экономики предприятий. «К сожалению, непростые вызовы стоят — и с точки зрения уровня закредитованности, и с точки зрения, например, такого аспекта, как стоимость топлива», — заявил Владимир Солодов.

Эта составляющая в стоимости килограмма рыбы сегодня занимает до 50%, рассказал губернатор. «Конечно, нам предстоит вырабатывать меры, которые позволят сдерживать и этот фактор в себестоимости рыбы, который нас всех беспокоит», — акцентировал он.

Ранее Владимир Солодов обратился по проблеме удорожания судового топлива к вице-премьеру Александру Новаку.

В феврале вопрос с ценами на ГСМ обсуждался на площадке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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