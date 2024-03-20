Вопросы цифровой маркировки предлагают обсуждать в оперативном режиме

В напряженный период лососевой путины рыбакам предстоит осваивать обязательную цифровую маркировку икры — для быстрого решения возникающих вопросов целесообразно было бы создать нечто вроде штаба с участием федеральных ведомств, предложили на конференции Fishnews Online представители бизнеса.

К теме предстоящей обязательной цифровой маркировки икры вновь обратились члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online.

Вопросы у предприятий остаются, и основной из них — как быть с продукцией, если маркировка по каким-то причинам повреждена, потеряна, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Очень сложно понять, как выполнять требования по маркировке в условиях производства на судах, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Путина — период, когда на счету каждый день, потеря времени оборачивается неосвоенными объемами вылова и убытками. Чтобы быстрее обмениваться информацией и решать возникающие вопросы (а их возникнет много), логично было бы создать некий штаб, считает руководитель АРСО.

Причем в работе такой группы специалистов обязательно должны участвовать представители ответственных ведомств, в том числе Минпромторга, подчеркнул он.

Это важная тема с учетом рисков для предприятий, особенно при работе на флоте, акцентировал Максим Козлов.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов напомнил о том, что на портале regulation.gov.ru появился проект постановления о внедрении обязательной цифровой маркировки консервов — ввести такое требование планируется уже в этом году. Важно, чтобы бизнес направил свои замечания по проекту, призвал руководитель АРПП.

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