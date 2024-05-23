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На общем собрании Ассоциации добытчиков минтая утвердили отчет о работе АДМ в 2023 г. и определили важные направления деятельности на вторую часть текущего года

АДМ помогла убрать ряд барьеров для рыбаков

В 2023 г. Ассоциация добытчиков минтая анализировала «нормативку» для второго этапа инвестквот, инициировала дополнение перечня продукции для льгот по сбору за пользование ресурсом, привлекла внимание к проблеме с электронным рыболовным журналом, организовала ресертификацию промысла в Охотском море.

Во Владивостоке прошло заседание общего собрания Ассоциации добытчиков минтая. Участники объединения утвердили отчет о работе в 2023 г. и определили важные направления деятельности на вторую часть текущего года.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ, в прошедшем году важным направлением для ассоциации была проработка подзаконных нормативно-правовых актов, которые принимались для реализации второго этапа инвестиционных квот.

Еще одним важным направлением стала адаптация минтаевого сектора под изменения налогового регулирования. Активная работа велась по вопросу получения налоговых вычетов: АДМ «в ручном режиме» совместно с теруправлениями Росрыболовства и Россельхознадзора отрабатывала каждый конкретный случай. По предложению отраслевого объединения в перечень продукции, на которую будет распространяться льгота по уплате ставки сбора, добавлено филе сельди.

Принесла результат и работа ассоциации по изменению законодательства о медицинских осмотрах плавсостава: соответствующие поправки в приказ Минздрава готовятся. Благодаря своевременному сигналу от предприятий удалось привлечь внимание регулятора к проблеме отсутствия согласованной формы бумажного рыболовного журнала и договориться о переходном периоде с Погранслужбой, обратили внимание в АДМ.

Также по нескольким трекам было инициировано рассмотрение вопроса по формирующейся практике взыскания ущерба водным биоресурсам за нарушения, не связанные с незаконным промыслом.

Контроль устойчивости промысла оставался значимым направлением работы с точки зрения как экосертификации, так и программы научных наблюдателей, следует из отчета ассоциации. В прошлом году АДМ завершила ресертификацию промысла минтая в Охотском море на следующий пятилетний период и успешно прошла первый проверочный аудит добычи в Беринговом море.

«В прошлом году АДМ направила 28 ответов на запросы органов власти. В рамках ОРВ было подготовлено 13 заключений по проектам НПА, в рамках «регуляторной гильотины» мы приняли участие в обсуждении 5 проектов», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак в отчетном докладе.

Новым и важным направлением в работе ассоциации с прошлого года стала первая в стране программа по коллективному продвижению рыбной категории — «Дальневосточный минтай». Напомним, всего за четыре месяца после ее запуска о бренде узнало почти 50 млн россиян.

На собрании АДМ утвердила план работы по программе на второе полугодие 2024 г. Основные направления — участие в кулинарных ТВ-программах, создание контента для соцсетей и сайта проекта, интеграции с блогерами, событийный маркетинг и запуск фудтрака.

Маркетинг продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках становится все более важным направлением для АДМ. В этом году ассоциация планирует актуализировать программу популяризации российской икры минтая на внутреннем рынке и в Китае. Для этого будет создана специальная рабочая группа.

В ходе собрания также утвердили изменения в состав совета и переизбрали ревизионную компанию ассоциации.

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