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Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Василий Соколов: Система организации рыболовства прошла большой путь

Какие перемены произошли за минувшее десятилетие в сфере организации рыболовства, как отразились на работе регулятора законодательные новации и с какими управленческими вызовами скоро предстоит столкнуться Росрыболовству, рассказал замруководителя ведомства Василий Соколов.

Перезаключение договоров с рыбаками на доли квот в 2018 г., переоформление договоров на участки для промысла, радикальное расширение перечня видов квот — каждый из этих рубежей, которые рыбная отрасль преодолела за последние годы, был непростым, вспоминает заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

«Есть поговорка про то, что переезд хуже пожара, примерно так можно сказать про любую заявочную кампанию. Хотя последнее перезаключение договоров на доли квот все-таки проходило более организованно и, наверное, несколько проще, чем заявочная кампания 2008 года. Уже в силу того, что условия были другими: не надо было рассчитывать предыдущий вылов, искать цифры, сверять данные с заявками», — рассказал представитель федерального агентства в интервью для специального выпуска журнала «Fishnews — Новости рыболовства», посвященного работе системы Росрыболовства.

По-настоящему серьезным организационным вызовом, по его словам, для регулятора может стать грядущее перезакрепление рыболовных участков. С 1 сентября вступят в силу законодательные изменения, которые вводят возможность перезаключения договора пользования участком на новый срок без конкурсных или аукционных процедур — при условии внесения платы и заключения соглашения с регионом (если речь идет о добыче анадромных видов рыб).

«Такого раньше никогда не было. Сделать соглашение с субъектом федерации — это само по себе непросто. Но главное, сейчас потребуется для каждого участка рассчитать плату, которую пользователь должен внести в бюджет. А для этого надо будет смотреть объемы вылова — так же, как в 2008 году. Понятно, что сейчас наши цифровые технологии стали более продвинутыми, и статистика тоже ведется гораздо лучше, чем пятнадцать лет назад. Вручную считать не придется, но это будет непростая задача», — отметил замглавы федерального агентства.

Цифровизация отрасли серьезно облегчила сотрудникам Росрыболовства администрирование всех процессов. Но в то же время все эти годы система распределения квот постоянно усложнялась, требуя все более громоздких и многофакторных расчетов.

Если сравнивать с периодом до второго этапа инвестквот, все-таки приказы стали гораздо сложнее, признал Василий Соколов.

«Сама структура квот сильно усложнилась, более того, она даже не линейная. Законодательные изменения привели к тому, что теперь помимо промышленных и прибрежных квот у нас существуют инвестквоты первого этапа, инвестквоты второго этапа, крабовые аукционные квоты, где надо еще учитывать преференции для малого и среднего бизнеса. И везде есть свои коэффициенты и надбавки — как по прибрежному рыболовству. Причем они тоже рассчитываются не линейно, а по сложным формулам. И это все надо отслеживать, чтобы правильно выпускать приказы», — подчеркнул представитель Росрыболовства.

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