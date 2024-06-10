Сертификаты для экспорта морепродуктов в КНР переведут в «электронку»

Российская сторона рассчитывает в ближайшее время полностью перейти на цифровой документооборот в сфере подтверждения законности происхождения рыбопродукции в торговле с Китаем. Система сертификации используется для гарантирования легальности улова.

О планах России полностью перейти на электронный формат сертификатов происхождения улова в торговле с Китаем заявил на профильной сессии ПМЭФ заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, сообщает корреспондент Fishnews.

«По соглашению в противодействии ННН-промыслу мы сейчас вводим электронные сертификаты и надеемся, в ближайшее время полностью перейдем на цифровой документооборот в части подтверждения законности происхождения рыбной продукции», — сказал представитель Федерального агентства по рыболовству.

В дальнейших планах — чтобы к цифровой сертификации присоединился и Россельхознадзор, отметил Василий Соколов. Таким образом, вся система перейдет на цифровой формат.

Напомним, что Россия и Китай в 2012 г. заключили соглашение о противодействии ННН-промыслу. Международные договоренности предусматривают подтверждение легальности продукции из водных биоресурсов, которая идет в КНР, специальным сертификатом. Российская и китайская сторона ранее проработали вопрос перевода таких документов в электронную форму. Для соответствующих изменений в России был подготовлен проект приказа Минсельхоза.

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