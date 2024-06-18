Евгений Карпов: Дефицита лосося внутренний рынок уж точно не испытывает

Прошлогодние уловы тихоокеанских лососей оказались чересчур велики для внутреннего рынка. По словам гендиректора ТД «Камчатский меридиан» Евгения Карпова, несмотря на невысокую цену, немалая часть рыбы осталась нераспроданной к началу новой путины.

Ситуация с реализацией прошлогоднего улова тихоокеанских лососей на рынке сложилась очень непростая, рассказал в интервью Fishnews генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений Карпов. По его словам, практически по всем видам лососевых остаются большие стоки, которые перейдут и на 2025 г.

«В моей практике за 15 лет это первый раз, чтобы у нас в таком количестве рыба переходила на следующий год, — отметил руководитель компании. — Несмотря на то, что и в этом году цена была достаточно низкой. Обычно мы вообще без остатков заходим в новый сезон».

Причинами проблем со сбытом участники рынка считают совокупность факторов. Сверхудачная прошлогодняя путина совпала со снижением интереса к дальневосточному лососю, прежде всего, к горбуше и кижучу, у конечного потребителя.

По словам Евгения Карпова, в целом последние несколько лет внутренний рынок как по объемам продаж, так и по ценовому диапазону практически стоит на месте. На настроении оптовых покупателей не сказались даже умеренные прогнозы науки на лососевую путину 2024 г.

Экспортные поставки по большинству видов тихоокеанских лососей, за исключением нерки, ситуацию со спросом существенно не меняют — основной объем рыбы остается внутри страны.

«Практически весь кижуч — на 99,9% — идет на внутренний рынок. По нерке примерно 60–70% — это Япония, экспорт. Далее горбуша — в отдельные годы соотношение может быть и 50% на 50%, а может быть и 70% на 30% в пользу внутреннего рынка. По кете примерно 20% покупает Азия — Вьетнам, Китай, а остальное поступает на внутренний рынок, — говорит Евгений Карпов. — В дальневосточном лососе наша страна дефицита уж точно не испытывает».

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