Рыболовные участки: сохранят ли подходы к плате смысл принятого закона?

Большинство камчатских компаний просто не справятся с той финансовой нагрузкой, которую предусматривают действующие правила перезаключения договоров на промысловые участки — об этом представители рыбной промышленности заявили на конференции Fishnews.

В июле правительство определило правила расчета и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков, в том числе для добычи лососей. Однако суммы, которые должны заплатить предприятия, чтобы сохранить доступ к промыслу, оказываются непосильными. На это вновь обратили внимание на конференции Fishnews Online представители рыбохозяйственного комплекса Камчатского края — региона, обеспечивающего основу вылова тихоокеанских лососей в стране.

Даже когда обсуждались алгоритмы для определения размера платы, публично представленные в конце прошлого года, губернаторы, региональные парламенты и бизнес-сообщество уже заявляли об угрозах для предприятий. А в итоге была принята формула с еще более жестким подходом, с удваивающим коэффициентом, отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

При этом никаких обоснований использования новой формулы официально так и не было представлено, обратил внимание он. Недоумевают на предприятиях и по поводу того, почему об использовании коэффициента было неизвестно практически до самого выхода постановления.

Мотивировка принятого решения не учитывает многие моменты. В частности, заложенный в Налоговом кодексе дальнейший рост ставок сбора за пользование водными биоресурсами — платежа, который взимается с добывающих предприятий, указал глава ассоциации.

Чиновники в ответ на обращения отраслевого сообщества указывают, что предприятия с нагрузкой справятся, однако компании говорят об обратном и называют принятое законодательство «драконовским».

Срок окупаемости участков в случае сохранения нынешней формулы подбирается к периоду, на который они закрепляются, — 20 лет, рассказали на конференции руководители компаний и ассоциаций.

Федеральный закон о возможности перезакрепления рыболовных участков без торгов принимался в прошлом году с тем посылом, что это будет поддержка действующих добросовестных пользователей. Речь шла о том, чтобы гарантировать устойчивое использование активов, отметил генеральный директор «Колхоза Октябрь» Александр Хаританович. Однако в итоге получается, что на практике такой стимул не сработает.

Если говорить о Камчатке, то 80% участков при текущих условиях перезакреплено не будет, полагает Владимир Галицын. Придут ли на них новые пользователи и как быстро они смогут выйти на тот уровень работы, которые обеспечивали их предшественники, — большой вопрос. Создание производственных мощностей, чтобы закрыть потребности на этих РЛУ, оценивается как минимум в 200-250 млрд рублей, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки. Смена системы пользования может привести к сильнейшему падению вылова, заявил он.

Предприятиям предлагается заплатить за доступ к ресурсу на 40 лет вперед, однако кто скажет, какие в разные годы будут подходы лосося? «Рыбная отрасль — это очень большие риски», — отметила заместитель генерального директора компании «Корякморепродукт» Ольга Яковлева.

Камчатка направила в федеральные органы власти более 1,5 тыс. писем по проблематике рыболовных участков, напомнил Владимир Галицын. «Наши предприятия отправили огромное количество обращений», — сказал председатель АДЛК. Он поблагодарил за внимание к волнующим рыбаков вопросам глав дальневосточных регионов, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, сенаторов и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, депутата Госдумы Ирину Яровую.

Перезакрепление участков — проблема, о которой сегодня говорят руководители компаний не только на Камчатке, но и в Сахалинской области, Хабаровском крае, Приморье. «Мы присоединяемся к такой общей нашей дальневосточной рыбацкой боли», — заявил на конференции президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

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