Новости
Об угрозе, которую несут для камчатских компаний действующие правила перезаключения договоров на промысловые участки, представители рыбной промышленности заявили на конференции Fishnews Online

Рыболовные участки: сохранят ли подходы к плате смысл принятого закона?

Большинство камчатских компаний просто не справятся с той финансовой нагрузкой, которую предусматривают действующие правила перезаключения договоров на промысловые участки — об этом представители рыбной промышленности заявили на конференции Fishnews.

В июле правительство определило правила расчета и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков, в том числе для добычи лососей. Однако суммы, которые должны заплатить предприятия, чтобы сохранить доступ к промыслу, оказываются непосильными. На это вновь обратили внимание на конференции Fishnews Online представители рыбохозяйственного комплекса Камчатского края — региона, обеспечивающего основу вылова тихоокеанских лососей в стране.

Даже когда обсуждались алгоритмы для определения размера платы, публично представленные в конце прошлого года, губернаторы, региональные парламенты и бизнес-сообщество уже заявляли об угрозах для предприятий. А в итоге была принята формула с еще более жестким подходом, с удваивающим коэффициентом, отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

При этом никаких обоснований использования новой формулы официально так и не было представлено, обратил внимание он. Недоумевают на предприятиях и по поводу того, почему об использовании коэффициента было неизвестно практически до самого выхода постановления.

Мотивировка принятого решения не учитывает многие моменты. В частности, заложенный в Налоговом кодексе дальнейший рост ставок сбора за пользование водными биоресурсами — платежа, который взимается с добывающих предприятий, указал глава ассоциации.

Чиновники в ответ на обращения отраслевого сообщества указывают, что предприятия с нагрузкой справятся, однако компании говорят об обратном и называют принятое законодательство «драконовским».

Срок окупаемости участков в случае сохранения нынешней формулы подбирается к периоду, на который они закрепляются, — 20 лет, рассказали на конференции руководители компаний и ассоциаций.

Федеральный закон о возможности перезакрепления рыболовных участков без торгов принимался в прошлом году с тем посылом, что это будет поддержка действующих добросовестных пользователей. Речь шла о том, чтобы гарантировать устойчивое использование активов, отметил генеральный директор «Колхоза Октябрь» Александр Хаританович. Однако в итоге получается, что на практике такой стимул не сработает.

Если говорить о Камчатке, то 80% участков при текущих условиях перезакреплено не будет, полагает Владимир Галицын. Придут ли на них новые пользователи и как быстро они смогут выйти на тот уровень работы, которые обеспечивали их предшественники, — большой вопрос. Создание производственных мощностей, чтобы закрыть потребности на этих РЛУ, оценивается как минимум в 200-250 млрд рублей, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки. Смена системы пользования может привести к сильнейшему падению вылова, заявил он.

Предприятиям предлагается заплатить за доступ к ресурсу на 40 лет вперед, однако кто скажет, какие в разные годы будут подходы лосося? «Рыбная отрасль — это очень большие риски», — отметила заместитель генерального директора компании «Корякморепродукт» Ольга Яковлева.

Камчатка направила в федеральные органы власти более 1,5 тыс. писем по проблематике рыболовных участков, напомнил Владимир Галицын. «Наши предприятия отправили огромное количество обращений», — сказал председатель АДЛК. Он поблагодарил за внимание к волнующим рыбаков вопросам глав дальневосточных регионов, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, сенаторов и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, депутата Госдумы Ирину Яровую.

Перезакрепление участков — проблема, о которой сегодня говорят руководители компаний не только на Камчатке, но и в Сахалинской области, Хабаровском крае, Приморье. «Мы присоединяемся к такой общей нашей дальневосточной рыбацкой боли», — заявил на конференции президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: камчаткалососьправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Рыболовные участки — важная для экономики нашего региона тема

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

С переоформлением участков для промысла связан ряд вопросов

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Судостроение, логистика, ритейл — для развития отрасли важна каждая сфера

Генеральный директор АО «Дальрыба» Денис МАЛАХОВ

Генеральный директор АО «Дальрыба»

Денис МАЛАХОВ

Ассоциации помогают услышать голос отрасли

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ в ходе визита в Сахалинскую область посетил рыбоперерабатывающий комплекс на Итурупе. Фото пресс-службы полпредства

Рыбная отрасль Курил привлекает инвестиции

Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ на переговорах с ЕЭС. Фото из личного архива Вячеслава Зиланова

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.