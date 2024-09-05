Губернатор Камчатки рассказал о дальнейшей работе по повышению потребления рыбы

Камчатский край продолжит реализацию своих проектов по повышению потребления рыбной продукции на российском рынке. Принятая на федеральном уровне дорожная карта во многом закрепляет эти инициативы, заявил губернатор Владимир Солодов.

О продолжении работы по повышению потребления рыбопродукции среди россиян — теперь уже в русле утвержденной в правительстве РФ дорожной карты — глава Камчатского края Владимир Солодов рассказал Fishnews на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Региональные власти совместно с предприятиями рыбной отрасли занимаются решением задачи повышения потребления по нескольким направлениям. Одно из важнейших — обеспечивать доступной и качественной продукцией жителей самой Камчатки. «Мы со своей стороны наращиваем потребление, реализуем проект «Доступная рыба», по нему всё большие объемы», — сообщил губернатор. Несмотря на не самую удачную лососевую путину, программа, как и в прошлые годы, продолжит реализовываться во всех торговых сетях края.

Хороший эффект, по мнению Владимира Солодова, обеспечил проект по организации прямых поставок дальневосточной рыбопродукции в сетевые магазины центральной части России. Эта работа также будет продолжена.

Очень важна и популяризация рыбной продукции среди россиян, обратил внимание губернатор. Здесь власти региона активно сотрудничают с отраслевыми ассоциациями, занимающимися продвижением минтая. «Аналогичные программы планируем и для камчатского лосося», — рассказал Владимир Солодов.

Утвержденная на федеральном уровне дорожная карта по повышению потребления во многом закрепляет те инициативы, которые в пилотном режиме реализовывала Камчатка, и придает им общероссийский масштаб, прокомментировал губернатор.

При этом он особо подчеркнул важность закрепленнной в дорожной карте задачи по совершенствованию подходов к оценке потребления рыбопродукции. Предусмотрен также соответствующий целевой ориентир.

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