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Профессиональные повара со всей России приготовили 358 кг ухи из дальневосточного минтая, установив национальный рекорд. Фото пресс-службы АДМ

Поваров-профессионалов знакомят с дальневосточным минтаем

Ассоциация добытчиков минтая взяла курс на то, чтобы продукция из этой рыбы была активнее представлена в сегменте HoReCa. Объединение приняло участие в подготовке специальной акции на фестивале профессиональных поваров в Москве.

На фестивале Chefs Team Fest профессиональные повара со всей России сварили 358 кг минтаевой ухи, установив национальный рекорд. Главный ингредиент предоставила Ассоциация добытчиков минтая, которая в этом году стала партнером мероприятия.

В приготовлении блюда приняли участие 20 поваров во главе с президентом ассоциации Chefs Team Russia Николаем Сарычевым. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ, основной объем рекордной ухи был передан в волонтерские центры в благотворительных целях.

«Ежегодно наши рыбаки добывают около 2 млн тонн минтая и являются мировыми лидерами по вылову этой рыбы. Во всем мире она ценится за универсальный вкус, пользу и доступную цену. В России же к минтаю относятся как к рыбе «второго сорта». Наша цель — изменить это представление, в том числе среди поварского сообщества. Акция, которую мы организовали совместно с Chefs Team, призвана показать, что минтай отлично вписывается в ресторанное меню. Для нас это первый опыт такого сотрудничества с поварским сообществом страны. Мы уверены, что чем больше российские повара будут работать с дальневосточным минтаем, тем больше новых вкусных и полезных блюд из этой рыбы появится в меню российских ресторанов. Мы уже апробировали этот подход на Дальнем Востоке, где минтай уверенно занял свою нишу в ресторанном меню. Теперь масштабируем опыт», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

По его словам, российские рыбаки видят большой потенциал в увеличении потребления минтая именно в секторе HoReCa. Сегодня спрос формируют новые потребительские тренды. Один из них — рост популярности отечественной продукции и локальных брендов. Потребители оказывают им большее доверие, а это стимулирует ритейлеров и рестораторов наращивать закупки российской рыбы, менять технологии производства и вводить новые блюда в меню, отметили в ассоциации.

АДМ обратила внимание, что современные методы производства минтаевой продукции, в том числе в море из свежего сырья, позволяют обеспечить высокое качество продукта по доступной цене. Кроме того, его поставки стабильны и не подвержены логистическим, ценовым и санкционным рискам.

По оценкам ассоциации, сегодня свыше 20% российского вылова минтая идет на внутренний рынок. Кратное увеличение поставок ограничено реальным спросом на эту рыбу в стране. Для увеличения популярности минтая в прошлом году АДМ запустила первую в стране программу продвижения рыбной категории — «Дальневосточный минтай».

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