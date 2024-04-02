Минтай вновь прибавил в поставках на внутренний рынок

За январь-март 2024 г. российские рыбаки на 36% нарастили поставки минтая на внутренний рынок. Для увеличения потребления этой рыбы в России Ассоциация добытчиков минтая продолжает реализацию специальной программы.

Запущенная в прошлом году программа продвижения «Дальневосточный минтай» способствует росту потребления, рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак на пресс-конференции, посвященной старту нового сезона гастрономического фестиваля минтая «О!Мега Вкус 2024».

В прошлом году российские рыбаки взяли рекордный улов минтая за последние 25 лет — свыше 1,9 млн тонн. «В этом году добыто уже 920 тыс. тонн минтая, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — отметил глава АДМ.

Большие объемы вылова позволяют российским рыбакам поставлять минтай как на экспорт, так и на внутренний рынок. «В последние пять лет поставки на внутренний рынок выросли на 52% — до почти 200 тыс. тонн в прошлом году. В пересчете на сырец это примерно 21% от всего вылова. В первом квартале этого года мы также фиксируем рост поставок на внутренний рынок, по предварительным данным, на 36%», — привел показатели Алексей Буглак.

Минтай неслучайно входит в топ-4 самых популярных видов рыбы в России, заявили Fishnews в АДМ. Но глубокое исследование потребительских предпочтений показало, что основной барьер для покупки минтая — его устаревший имидж. Участники ассоциации решили изменить ситуацию и запустили первую в стране программу продвижения бренда «Дальневосточный минтай», рассказал Алексей Буглак.

Глава АДМ напомнил, что для этого создана качественная кулинарная база: десятки рецептов и сотни ярких фото, которые помогут любому потребителю вкусно приготовить блюда из минтая. Снят мини-сериал о промысле и переработке этой рыбы, запущен сайт и страницы проекта в соцсетях. Кроме того, объединение активно работает с известными в стране блогерами. По словам Алексея Буглака, особую роль в популяризации потребления минтая играют дегустации и мастер-классы на крупных фестивалях и выставках.

«Это отличная возможность предоставить потребителям возможность распробовать минтай и убедиться, что современные технологии его вылова и переработки позволяют полностью сохранить отменные вкусовые качества этой рыбы. Мы рады, что у главного промыслового ресурса страны появился фирменный фестиваль. В прошлом году АДМ одна из первых поддержала проект «О!Мега Вкус», но тогда бренд «Дальневосточный минтай» еще не был запущен. В этом году мы включились в работу уже в новом статусе», — заключил глава АДМ.

30 марта в рамках выставки «Россия» в Москве стартовали мероприятия нового сезона фестиваля «О!Мега Вкус». На Дальнем Востоке «О!Мега Вкус» будет проходить с 18 мая по 2 июня 2024 г.

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