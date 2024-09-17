«Рыбные» предложения Сахалинской области учтет регулятор

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в ходе поездки на Сахалин и Курилы поддержал ряд инициатив региона. Об итогах этого визита рассказал министр по рыболовству области Иван Радченко.

На рабочей встрече, которую провели руководитель федерального агентства и губернатор Валерий Лимаренко, глава региона предложил увеличить количество мест для любительской рыбалки и суточную норму бесплатного вылова горбуши — с трех до пяти хвостов. Илья Шестаков инициативу поддержал, уже подготовлен проект соответствующих поправок, сообщил Fishnews Иван Радченко.

«Кроме того, мы обозначили необходимость изменить сроки запрета добычи сельди в Западно-Сахалинской подзоне. А также скорректировать механизм учета уловов на береговых рыбоперерабатывающих заводах, исходя из объемов произведенной продукции, то есть используя коэффициенты. Илья Васильевич одобрил и эти предложения, будем совместно работать, чтобы их поскорее отразили в правилах рыболовства», — рассказал министр.

Еще одной темой совещания стали меры регулирования добычи креветок на западном побережье Сахалина. «Там, наверное, порядка 80% долей квот распределено между предприятиями Сахалинской области и они как никто другой заинтересованы в сохранении этого ресурса. Поэтому регион уже второй год выступает с предложением на месяц продлить запрет вылова в период нереста креветки и регулятор такую меру принимает», — отметил собеседник Fishnews.

Он добавил, что также по инициативе области общий допустимый улов северной креветки в подзоне Приморье определяется отдельно для акваторий севернее и южнее мыса Золотой. «И эти меры уже показывают свою эффективность — мы видим по динамике промысла, состоянию запасов, ресурсы постепенно восстанавливаются, — подчеркнул Иван Радченко. — Рыбохозяйственная наука предлагала рассмотреть дополнительные ограничения, но мы попросили их пока не принимать, а оценить уже действующие».

Рассмотрели на встрече и вопрос, связанный со сдачей береговых заводов в рамках второго этапа программы инвестиционных квот. Предприятия области заканчивают строительство двух таких предприятий на Курильских островах. Отраслевое законодательство предусматривает выделение промысловых лимитов по факту введения объекта в эксплуатацию.

«Заводы необходимо предъявить в октябре, а в ноябре их должна официально принять специальная комиссия Минпромторга. Поэтому губернатор обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой организовать работу комиссии. Такую же просьбу на совещании озвучили руководителю Росрыболовства. Илья Васильевич обещал взять вопрос под контроль», — отметил Иван Радченко.

Глава региона поднял ряд вопросов, связанных с модернизацией порта Корсаков, где сейчас ведутся работы по дноуглублению и реконструкции гидросооружений. Эти объекты находятся в ведении Нацрыбресурса, напомнил региональный министр по рыболовству.

«Есть ряд других объектов, по которым предложено совместно поработать, посмотреть вопрос их передачи в собственность либо в долгосрочную аренду Сахалинской области. В том числе для строительства верфи по производству композитных судов в Корсакове. Илья Васильевич поддержал наше предложение», — сообщил Иван Радченко.

После встречи Илья Шестаков посетил площадку в Корсаковском районе, где компания — резидент свободного порта приступила к строительству завода типа «М» в рамках второго этапа инвестквот. А на Курильских островах глава Росрыболовства побывал уже на готовом к запуску заводе.

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