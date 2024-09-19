Дмитрий Патрушев оценил главную отраслевую выставку

Выставку в Санкт-Петербурге 18 сентября посетил курирующий рыбную отрасль зампред правительства Дмитрий Патрушев. В сопровождении руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова вице-премьер осмотрел экспозицию и пообщался с ее участниками.

На второй день работы Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге на площадке побывал зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев. Он ознакомился с различными разделами экспозиции — от технологического оборудования и судоремонта до добычи и переработки рыбы и аквакультуры. Как сообщает корреспондент Fishnews, не осталась в стороне и тематика розничной торговли и продвижения рыбы.

На стенде столичного проекта «Москва на волне» вице-премьеру напомнили о его участии в церемонии открытия специализированного рыбного рынка нового формата десять месяцев назад и отчитались о первых результатах — 700 тыс. посетителей. Дмитрий Патрушев уточнил количество поставщиков товара и посоветовал плотнее работать с Росрыболовством для поиска компаний, заинтересованных в реализации сравнительно небольших объемов рыбы и морепродуктов.

Второй рынок «Москва на волне», по словам представителей проекта, находится в высокой степени готовности — на объекте уже ведутся пуско-наладочные работы. Возможность расширить рыбный ассортимент появится у жителей района Митино.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде Тымлатского рыбокомбината пригласил федеральных чиновников познакомиться с инновационной продукцией — добавками «Омега-3», которые выпускает предприятие. Сырьем для БАДов служат головы тихоокеанских лососей, рассказал Дмитрию Патрушеву представитель рыбокомбината, а вице-премьер поинтересовался, планируют ли рыбаки пролонгировать участки для промысла лососевых и хотят ли участвовать в аукционах.

Тымлат — пример не только высокотехнологичного производства, но и социально ответственного бизнеса, который инвестирует в развитие прибрежных поселений, указал Владимир Солодов. «Предприятие построило водовод, сейчас строит дом культуры и в планах детский сад. Мы часть потом выкупаем как муниципалитет, часть в рамках социальной ответственности идет. Это такой образцовый поселок, — отметил камчатский губернатор. — В городе ледовая арена построена, завод. Поэтому для нас такой бизнес, действительно вкладывающийся и в производственные технологии, и в социальную ответственность, как модель, которую можно дальше использовать».

На стенде компании «Навада» Дмитрию Патрушеву продемонстрировали работу комплекса для автоматической разделки сельди. Руководство компании подчеркивает, что все оборудование произведено на заводе во Владивостоке, программное обеспечение тоже отечественное. Спрос на филетировочные установки как для судов, так и для береговых заводов высок. «На сегодняшний день 18 машин продано. Это ПБТФ, это «Гидрострой», «Океанрыбфлот», «Дальрыба», — перечислил крупнейших клиентов представитель «Навады».

Заглянул вице-премьер и на стенд «Росагролизинга», хотя рыбная отрасль занимает незначительное место в портфеле госкомпании. «Пока объем инвестиций не очень большой — порядка 9 млрд рублей, но это уже несколько проектов — в Приморье, в Тульской области, в основном в переработке и хранении. Чуть больше 1% от общего объема наших инвестиции», — уточнил представитель лизинговой компании.

Во время обхода выставки внимание зампреда правительства привлекли некоторые зарубежные участники. На стенде Саудовской Аравии Дмитрия Патрушева пригласили принять участие в аналогичном мероприятии в Эр-Рияде, которое пройдет в начале февраля. А компания «Анстелла-Биотех» — дистрибьютор кормов для ценных пород рыб от белорусского производителя БНБК — поблагодарила за поддержку и рассказала о развитии продаж на российском рынке.

Проблему доступности рыбных кормов отечественные рыбоводные предприятия пытаются решить и собственными силами. Например, крупнейший в России производитель культивируемого лосося и морской форели «Инарктика», стенд которого завершал маршрут официальной делегации на выставке, планирует в 2026 г. ввести в строй завод по производству кормов в Новгороде. Параллельно в Кондопоге ведется строительство смолтового завода мощностью около 6 млн мальков лососевых в год. «Мы станем полностью интегрированной компанией — от выращивания мальков до производства кормов и рыбы», — пообещал вице-премьеру представитель аквакультурного гиганта.

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews