Поддержка аквакультуры пойдет на пользу внутреннему рынку

Важная роль в обеспечении внутреннего рынка рыбопродукцией принадлежит аквакультуре, заявил замглавы Росрыболовства Василий Соколов на круглом столе в рамках отраслевого форума в Санкт-Петербурге. В ведомстве надеются, что будет поддержано решение о распространении субсидирования на создание мощностей для производства посадочного материала.

Повышение потребления рыбной продукции на российском рынке обсуждалось на круглом столе «Рыба есть» Россельхозбанка в рамках Международного рыбопромышленного форума.

Для решения этой задачи правительством утверждена специальная дорожная карта, напомнил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. До этого также был внедрен целый ряд системных решений для обеспечения рынка качественной рыбной продукцией, отметил он.

Одним из таких ключевых моментов представитель ФАР назвал распространение всех мер поддержки, предусмотренных в сельском хозяйстве, на аквакультуру. Отрасль демонстрирует существенный рост выращивания рыбы, заявил заместитель главы ведомства. В прошлом году здесь достигнут беспрецедентный за всю историю результат, сказал он. «Хотя показатель существенно уступает целому ряду стран, но мы не столько гонимся за цифрами, сколько для нас важно, чтобы это было устойчиво», — добавил Василий Соколов.

Одним из первоочередных вопросов, которые нужно решать для стабильного развития отечественной аквакультуры, он назвал уход от импортной зависимости по кормам и посадочному материалу. Здесь также внедрены меры господдержки. Ранее правительство приняло решение о субсидировании части капитальных затрат по строительству комбикормовых заводов — в Росрыболовстве надеются, что аналогичное стимулирование будет введено и для мощностей предприятий по производству посадочного материала.

Продукция аквакультуры практически полностью идет на внутренний рынок — за исключением, может быть, небольших объемов морепродуктов, обратил внимание Василий Соколов. «В плане развития внутреннего рынка это будет очередная точка притяжения, которая должна будет решить проблему в том числе с объемом внутреннего потребления», — уверен заместитель руководителя Росрыболовства.

Напомним, Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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