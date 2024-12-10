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Начальник отдела анализа рыбопромысловой деятельности «Океанрыбфлота» Сергей ЛОБКО выступил на общем собрании ВАРПЭ

Рыбаки тревожатся за будущее отрасли

Рыбная отрасль находится в режиме выживания, а не развития — из-за отсутствия долгосрочных гарантий и поддержки со стороны государства, заявил на общем собрании ВАРПЭ представитель компании «Океанрыбфлот» Сергей Лобко.

Вызовы, с которыми столкнулись предприятия рыбной отрасли, оказались в фокусе внимания участников общего собрания Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), которое прошло в Москве 5 декабря на площадке РСПП. «Не все рыбопромышленные компании переживут этот кризис», — озвучил неутешительный вывод начальник отдела анализа рыбопромысловой деятельности «Океанрыбфлота» Сергей Лобко.

Выступая на собрании как представитель одной из крупнейших камчатских компаний, который видит проблемы рыбаков изнутри, он отметил разрушительный характер стремительных и непродуманных реформ, которые не оставляют отрасли времени на перестройку. «Сейчас мы все в замешательстве, — охарактеризовал ситуацию Сергей Лобко. — Мы не строим не потому, что не хотим, просто нет сейчас возможности даже достроить то, что начали, не говоря уже о новых проектах».

Он напомнил, что «Океанрыбфлот» за последние годы ввел в эксплуатацию два новых супертраулера и планировал продолжать строительство судов. «Мы даже в условиях санкций могли бы обновлять флот. Просто мы тогда были уверены в сохранности наших лимитов на долгие годы и знали свои перспективы, а сегодня никто не знает, что придумает регулятор завтра, и мы все живем не в режиме планомерного развития, а в режиме сохранения хотя бы того, что есть», — констатировал представитель камчатских рыбаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, наряду с другими участниками собрания Сергей Лобко указал на растущую финансовую нагрузку на рыбопромышленные предприятия. «Отрасль закредитована, проценты неподъемные, расходы на топливо безумные, себестоимость рыбопродукции ползет вверх, — отметил он. — Все материально-техническое снабжение по стоимости возросло кратно. Растет стоимость судоремонта, промвооружения, тарных материалов. К примеру, затраты на топливо составляют 40% наших расходов».

Причем это давление усиливается как со стороны государства, в том числе в виде кратного роста ставки за пользование водными биоресурсами и экспортных таможенных пошлин, так и на внешних рынках. Например, в связи с санкциями входные таможенные пошлины были введены на поставки российской рыбной продукции в ЕС.

Однако текущее регулирование, по словам начальника отдела «Океанрыбфлота», не учитывает не только экономические факторы, но и реальную ситуацию с рыбными запасами. Так, требование об освоении не менее 70% выделенных лимитов вынуждает компании вести добычу даже при слабых подходах, чтобы не потерять квоты, как это сейчас происходит на промысле минтая.

«По логике мы должны остановить промысел в Беринговом море, пока не будет восстановлен его ресурс. Но все делается ровно наоборот: нам завышают ОДУ, то есть рыбы нет, а мы буквально выбиваем последние ресурсы», — предупредил Сергей Лобко.

Он подчеркнул, что рыбаки привыкли к ответственности и готовы работать, даже когда тяжело и когда страна решает глобальные проблемы. «Всем сейчас трудно, мы готовы к любым оправданным трудностям, — заявил представитель камчатской компании. — Нам просто нужно понимать свои перспективы и знать, что рыбная отрасль стране нужна, что мнение рыбаков важно».

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