Координационный совет: регионы высказались на парламентских слушаниях по насущному вопросу

На парламентских слушаниях в Госдуме прозвучали очень важные для экономики лососевого промысла предложения и вопросы, отмечают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Перезакрепление рыболовных участков — одна из насущных тем, поднятых на парламентских слушаниях в Госдуме 19 марта. В мероприятии, посвященном законодательному обеспечению отрасли и 20-летию федерального закона о рыболовстве, участвовали и члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций: председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Сейчас идет подготовка ко второму чтению законопроекта, предусматривающему единовременное переоформление рыболовных участков. Представители регионов и отраслевого сообщества на парламентских слушаниях выступили с предложением перенести сроки кампании по перезакреплению участков на 2026 г., сообщает корреспондент Fishnews. Это важно с учетом текущей жесткой денежно-кредитной политики и даст предприятиям дополнительное время на подготовку к переоформлению, считают в Координационном совете.

«Очень важный вопрос, который был поднят на площадке Госдумы: риски предприятий при перезаключении договоров на участки, если в дальнейшем, уже после переоформления, границы РЛУ посчитают не соответствующими законодательству», — обратили внимание члены совета.

Выступая на слушаниях, Владимир Галицын заявил, что нужно все-таки внести ясность в вопросы описания границ участков, а только потом проводить перезаключение договоров. Рыбопромышленники опасаются, что в противном случае могут лишиться участка, а плата за перезаключение договора не вернется.

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