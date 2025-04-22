Минтай пользуется популярностью среди поклонников ЗОЖ

На V Всероссийском творческом конкурсе здорового питания четко прослеживалась «минтаевая» тенденция. Эта рыба стала основой для 15 блюд из 37 рецептов шорт-листа.

Итоги состязания подвел Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России (НМИЦ ТПМ). Цель Всероссийского творческого конкурса здорового питания — наглядно продемонстрировать, что такие блюда могут быть вкусными, доступными и легкими в исполнении.

В этом году темой стал «рыбный день», а партнерами конкурса выступили Ассоциация добытчиков минтая и Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний. АДМ и РОПНИЗ вместе работают над программой популяризации рыбы как основы здорового питания.

Традиционно врачи и эксперты в области правильного питания определили три рецепта-победителя и призера специальной номинации, в этом году — «Лучшее блюдо из минтая». Главный приз конкурса завоевал рецепт «Голубцы из пекинской капусты с начинкой из минтая», рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации.

Все победители получили призы от АДМ — брендированную логотипом «Дальневосточный минтай» одежду и посуду, а также минтаевую продукцию.

«Минтай оказался самым популярным ингредиентом конкурсных рецептов: он стал основой 15 из 37 рецептов из шорт-листа. Это доказывает, что российские потребители воспринимают эту уникальную рыбу как основу здорового питания. Значит, усилия рыбаков по популяризации минтая, а также по расширению ассортимента качественной минтаевой продукции на полке, не напрасны. Продолжим вместе с РОПНИЗ реализовывать такие проекты, чтобы как можно больше россиян узнало об уникальности главной рыбы страны, ее полезных свойствах и способах приготовления», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

Он отметил, что ассоциация планирует организовать видеосъемку всех минтаевых рецептов, вошедших в шорт-лист конкурса, а затем разместить их в сообществах «Дальневосточного минтая» для широкого использования.

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