Власти Сахалинской области рассчитывают, что модернизация Корсаковского порта изменит «рыбные» потоки

Обновленный рыбный порт в Корсакове предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2026 — начале 2027 г., сообщил зампред правительства Сахалинской области Антон Зайцев. Озвученный план по перевалке рыбной продукции — до 500 тыс. тонн ежегодно.

О работах по модернизации Корсаковского порта заместитель председателя правительства региона Антон Зайцев рассказал на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в Южно-Сахалинске.

Представитель областных властей поблагодарил федеральный центр за решение о реконструкции инфраструктуры. Агентство по рыболовству, по словам Антона Зайцева, выделило практически 7 млрд рублей на реализацию проекта.

«Мы планируем, что в конце 2026 — начале 2027 года рыбный порт уже будет введен в эксплуатацию. И благодаря этому в Сахалинской области будет создан транспортный хаб с рыбным портом», — заявил зампред правительства региона.

Областные власти рассчитывают, что развитие порта позволит придать дополнительный импульс развитию рыбного хозяйства и в порту будет обеспечена перевалка до 500 тыс. тонн ежегодно, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что проект по развитию Корсаковского порта предусматривает модернизацию объектов Нацрыбресурса и Росморпорта. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в августе дал официальный старт работам по обустройству гавани. В октябре стало известно о том, что Главгосэкспертиза одобрила проект второй очереди реконструкции, застройщиком по нему выступает Росморпорт.

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