Сахалинская область вкладывается в береговую рыбопереработку

Рыбная отрасль в Сахалинской области динамично развивается. В том числе инвестиции идут в создание новых заводов для выпуска рыбопродукции, рассказал на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета зампред регионального правительства Антон Зайцев.

Приветствуя участников ДВНПС, заместитель председателя правительства Сахалинской области назвал решения на федеральном уровне, которые, по мнению властей региона, помогли развитию отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, Антон Зайцев отметил береговое направление программы инвестиционных квот, когда объемы для освоения выделяются тем, кто вложился в создание перерабатывающих заводов.

На первом этапе программы инвесторы Сахалинской области уже построили четыре береговых предприятия — это заводы по глубокой переработке рыбы, обеспечивающие безотходное производство. На втором этапе программы инвестквот построено еще два предприятия. В этом году планируется запустить еще одну береговую фабрику. Компании Сахалинской области участвуют в программе и со строительством флота.

Важно, что Федеральное агентство по рыболовству также поддержало масштабный проект по реконструкции морского порта в Корсакове, подчеркнул зампред регионального правительства. Планируется, что в конце 2026 — начале 2027 гг. рыбный порт будет введен в эксплуатацию.

«Это позволит, очевидно, придать дополнительный импульс в развитии рыбохозяйственной отрасли», — заявил Антон Зайцев. В правительстве региона рассчитывают, что логистические цепочки изменятся и в Корсаковском порту будет обеспечена перевалка до 500 тыс. тонн рыбопродукции ежегодно.

Предприятия региона также готовятся к перезаключениию договоров на рыболовные участки. В Сахалинской области проводится большая работа по описанию границ участков в географических координатах, как того требуют современные правила, отметил Антон Зайцев. Он поблагодарил главу Росрыболовства Илью Шестакова за решение вопроса со смежными границами участков. «Сегодня этот вопрос решен, и мы уверены, что все участки, которые планируется к перезаключению, будут оформлены своевременно», — сказал зампред регионального правительства.

Для жителей Сахалинской области важно решение об увеличении суточной нормы вылова горбуши в рамках любительского лова — с трех до пяти экземпляров. Росрыболовство поддержало эту инициативу губернатора Валерия Лимаренко. Для промышленного рыболовства расширены возможности добычи сельди в Западно-Камчатской подзоне.

Антон Зайцев отметил, что регион рассчитывает и на поддержку федеральных регуляторов в дальнейшем развитии воспроизводства тихоокеанских лососей — Сахалинская область остается бессменным лидером по этому направлению.

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