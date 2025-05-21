Ястычная икра уходит от цифровой маркировки

В правила цифровой маркировки икры внесли изменения. Это должно сэкономить силы и средства предприятий на этапе производства мороженой икры в ястыках.

Правительство внесло изменения в правила цифровой маркировки лососевой и осетровой икры (утверждены постановлением от 29 ноября 2023 г. № 2028).

Как сообщает корреспондент Fishnews, из-под требования о цифровой маркировке вывели товары, не прошедшие переработку (обработку). Под этим термином понимается термическая обработка (кроме замораживания и охлаждения), копчение, консервирование, созревание, посол, сушка, маринование, концентрирование, экстракция, экструзия или сочетание этих процессов.

В отношении мороженой икры в ястыках требование о цифровой маркировке представляется излишним, указывали разработчики изменений. Такая икра не реализуется в розницу и служит сырьем для производства продукции, которая в дальнейшем подлежит маркировке.

Постановление о внесении изменений уже вступило в силу.

За послабление для предприятий выступали Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Проблематику поднимали и председатель Рыбного союза Александр Панин.

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