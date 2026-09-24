На Форум портовых городов еще можно зарегистрироваться

До 25 сентября продлена регистрация на первый международный Форум портовых городов. 1 и 2 октября в Светлогорске соберутся представители регуляторов, логистических компаний и эксперты морской логистики из России и других стран БРИКС.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте https://portbrics.ru/, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Калининградской области. Форум пройдет на площадке «Янтарь-холла».

В рамках деловой программы участники затронут актуальные темы морской логистической повестки. Это работа транспортных коридоров, развитие рыбопромышленных кластеров и городской инфраструктуры портовых городов, обеспечение кадрами, реализация ГЧП-проектов и вопросы цифровой трансформации.

Ключевое мероприятие — пленарная дискуссия «Портовые города — опорные точки логистической архитектуры мира». К ней приглашены помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, советник президента Игорь Левитин, заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр энергетики Сергей Цивилев, член Комитета Совфеда по экономической политике Евгений Дитрих, руководители профильных федеральных органов власти, главы регионов.

Также запланировано заседание Совета Морской коллегии. Тема — «Взаимовыгодное международное сотрудничество в развитии транспортных коридоров».

Медиахолдинг «Фишньюс» — информационный партнер форума.

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