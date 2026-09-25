Новости экономики: проект бюджета на подходе, а Дальнему Востоку сформируют дорожную карту
Правительство рассмотрело проект главного финансового документа страны на 2027 г. и плановый период 2028 и 2029 гг. Минэк представил прогноз социально-экономического развития. А Минвостокразвития разрабатывает план мероприятий по выполнению новой стратегии развития Дальнего Востока. Об этом — в обзоре Fishnews.
Готовится главный финансовый документ страны
Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на
По словам премьера Михаила Мишустина, при работе над проектом «были учтены текущие вызовы». Среди них глава правительства назвал и усиливающийся дисбаланс в глобальной торговле.
Доходы бюджета на
В качестве приоритетов Михаил Мишустин выделил выполнение социальных обязательств; оборону и безопасность страны, помощь участникам СВО и их близким; достижение национальных целей, в том числе технологическое лидерство.
На финансирование нацпроектов запланировано около 19 трлн рублей.
Минэк повысил прогноз роста экономики
Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на заседании правительства прогноз социально-экономического развития на
Министр выделил, что ведомство повысило прогноз роста ВВП. «Оценку роста экономики в 2026 году мы повысили до 0,6 процентного пункта. На 2027–2029 годы мы закладываем ускорение роста — с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м», — сообщил Максим Решетников.
Инфляцию на конец
Инвестиции, считают в ведомстве, начнут восстанавливаться в
В отраслевом разрезе рост, по прогнозам министерства, будут обеспечивать производства, ориентированные на внутренний спрос, в первую очередь обрабатывающие.
«В целом прогноз остается умеренно консервативным. Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем сохраняются риски. Они могут приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста. Поэтому экономическую политику необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики и перезапуске инвестиционного цикла», — заявил Максим Решетников.
Для развития Дальнего Востока готовят план
Правительство выпустило в сентябре новую Стратегию социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до
Одна из частей документа посвящена глубокой переработке, в том числе водных биоресурсов.
Сейчас Минвостокразвития готовит план мероприятий по выполнению стратегии. Документ будет сверстан до Нового года, доложил на совещании у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
План, по его словам, будет цифровым.
«Самое важное — он будет «прошит» со всеми регионами, со всеми отраслевыми министерствами, с бизнесом, с институтами развития», — цитирует министра пресс-служба полпредства.
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