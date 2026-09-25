Новости экономики: проект бюджета на подходе, а Дальнему Востоку сформируют дорожную карту

Правительство рассмотрело проект главного финансового документа страны на 2027 г. и плановый период 2028 и 2029 гг. Минэк представил прогноз социально-экономического развития. А Минвостокразвития разрабатывает план мероприятий по выполнению новой стратегии развития Дальнего Востока. Об этом — в обзоре Fishnews.

Готовится главный финансовый документ страны

Правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2027 г . и на плановый период 2028 и 2029 гг. Документ предстоит внести в Госдуму.

По словам премьера Михаила Мишустина, при работе над проектом «были учтены текущие вызовы». Среди них глава правительства назвал и усиливающийся дисбаланс в глобальной торговле.

Доходы бюджета на 2027 г . прогнозируются на уровне 43,3 трлн рублей. Расходы — 48,8 трлн рублей.

В качестве приоритетов Михаил Мишустин выделил выполнение социальных обязательств; оборону и безопасность страны, помощь участникам СВО и их близким; достижение национальных целей, в том числе технологическое лидерство.

На финансирование нацпроектов запланировано около 19 трлн рублей.

Минэк повысил прогноз роста экономики

Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на заседании правительства прогноз социально-экономического развития на 2027 г . и на плановый период 2028 и 2029 гг. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Министр выделил, что ведомство повысило прогноз роста ВВП. «Оценку роста экономики в 2026 году мы повысили до 0,6 процентного пункта. На 2027–2029 годы мы закладываем ускорение роста — с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м», — сообщил Максим Решетников.

Инфляцию на конец 2026 г . в ведомстве оценивают в 6,8%. К концу 2027 г . ожидается возвращение показателя к 4%, как это предполагается Центробанком.

Инвестиции, считают в ведомстве, начнут восстанавливаться в 2027 г ., но рост, по словам министра, пока будет большесимволическим — 0,2%. В 2028–2029 гг. ожидается ускорение динамики до 2,5% и 3% соответственно.

В отраслевом разрезе рост, по прогнозам министерства, будут обеспечивать производства, ориентированные на внутренний спрос, в первую очередь обрабатывающие.

«В целом прогноз остается умеренно консервативным. Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем сохраняются риски. Они могут приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста. Поэтому экономическую политику необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики и перезапуске инвестиционного цикла», — заявил Максим Решетников.

Для развития Дальнего Востока готовят план

Правительство выпустило в сентябре новую Стратегию социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 г . с прогнозом до 2036 г .

Одна из частей документа посвящена глубокой переработке, в том числе водных биоресурсов.

Сейчас Минвостокразвития готовит план мероприятий по выполнению стратегии. Документ будет сверстан до Нового года, доложил на совещании у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

План, по его словам, будет цифровым.

«Самое важное — он будет «прошит» со всеми регионами, со всеми отраслевыми министерствами, с бизнесом, с институтами развития», — цитирует министра пресс-служба полпредства.

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