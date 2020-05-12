12 мая 2020 года

Повысить продажи и закупки рыбы помогут на Seafood Expo Russia

Этой осенью Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге объединит все сферы «рыбной» индустрии – от вылова до судостроения для рыбаков. Свои услуги на крупнейшей отраслевой площадке представят и ведущие трейдеры рыбы и морепродуктов.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пройдут в Северной столице 21-23 сентября на площадке КВЦ «Экспофорум». Организатор мероприятий – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

В этом году на выставочной площадке впервые представят свои услуги и крупнейшие трейдеры рыбы и морепродуктов, которые имеют широкий круг международных партнеров, – компании «Мореодор», «Нерей» и «Ультра Фиш», сообщили Fishnews в пресс-службе ESG.

Компания«Мореодор» поставляет разнообразную рыбу и морепродукты – в общей сложности более 300 видов. Предприятие постоянно находится в поиске новинок и непрерывно тестирует продукцию перед началом продаж. Для гарантии высокого качества специалисты «Мореодор» поэтапно инспектируют каждую закупаемую партию: сперва в местах погрузки, в том числе у иностранных поставщиков, а затем и в собственной лаборатории при приемке товара на складе хранения. Безопасность и легальность продукции подтверждается необходимыми документами и сертификатами. Компания выстраивает прочные партнерские взаимоотношения с клиентами, предоставляя им при необходимости особые условия по отсрочке платежа. Среди покупателей – крупно- и мелкооптовые компании, переработчики рыбы и морепродуктов, дистрибьюторы, рынки, интернет-магазины.

В ассортиментную линейку «Мореодор» входят такие виды продукции, как кижуч, семга, форель, барабулька, вомер, дори, кефаль, клыкач патагонский, конгрио, красноглазка, лакедра, морской лещ, сибас, скумбрия, хек, хоки, эсколар, горбуша, палтус, судак, тилапия, гребешок, креветка, кальмар, мидии, осьминог, фарш и икра лосося. Компания сотрудничает с поставщиками из России, Аргентины, Новой Зеландии, Китая, Чили, Турции, Вьетнама, Уругвая, Шри-Ланки, Японии, Индонезии, Мавритании, Марокко, Австралии, Перу, Гренландии, Индии.

Дальневосточное предприятие «Нерей» занимается крупнооптовой торговлей свежемороженой рыбой, добытой на Дальнем Востоке России. Продукция производится преимущественно на борту судна, что позволяет сохранить все вкусовые качества, питательную ценность и полезные свойства сырья. Процесс покупки рыбы происходит еще в море, «Нерей» берет на себя все риски, связанные с выгрузкой продукции с борта судна в порту назначения, ее размещением на холодильнике, хранением и реализацией. Весь товар проходит проверку на соответствие качества в собственной лаборатории компании. В ассортиментную линейку входят камбала, кальмар, терпуг, голец, корюшка, горбуша, навага, сельдь, треска, лемонема, нерка, сайра, кета, иваси, кижуч, макрурус, палтус, чавыча, скумбрия, мойва и минтай. «Нерей» закупает до 10 000 тонн рыбопродукции ежемесячно и распределяет ее по всей России, другимстранам СНГ и АТР.

Компания «Ультра Фиш» поставляет самую потребляемую в России рыбу – минтай, горбушу, камбалу, треску, сельдь, скумбрию и мойву. Фирма напрямую сотрудничает с предприятиями из Норвегии, Исландии, Шотландии, Великобритании, Канады, США, Китая и Вьетнама, Чили, Японии, Гренландии, Перу, Аргентины, Новой Зеландии, с Фарерских островов . Это позволяет обеспечить строгий контроль качества закупаемой продукции и наличие всей разрешительной документации. Для транспортировки и хранения продукции используются самые современные виды техники. С 2010 г. «Ультра Фиш» зарегистрировала свой собственный торговый бренд «ВкусАрт», под которым начала продавать рыбу и морепродукты в торговые сети и в сегмент HoReCa.

«Сегодня роль трейдеров не ограничивается такой безусловно важной функцией, как оказание помощи отечественным рыбодобытчикам в поставках продукции на прилавки торговых сетей. Эти участники рынка также привозят в Россию разнообразную рыбу и морепродукты, расширяя тем самым ассортимент потребления и укрепляя возможности международного сотрудничества. Присутствие трейдеров на площадке IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – это значимое событие и большой шаг для совершенствования механизмов функционирования отрасли, а также отличная возможность для компаний узнать о требованиях, выдвигаемых со стороны ритейла», – отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

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Fishnews