Квоты, рыбоохрана, налоги: рыбаки Хабаровского края обсудили волнующие вопросы

«Основная наша задача — это, конечно же, сохранить ресурс», — отметила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова на собрании организации. Эту тему участники встречи обсудили в разрезе как предоставления права на промысел, так и охраны рыбных запасов.

Предприятия Хабаровского края, как и других регионов, опасаются потерять квоты в результате изменений федерального закона о рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

Важнейшие для организации промысла вопросы рассматривались на собрании уполномоченных представителей членов Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза. Во встрече участвовали зампред правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин и председатель регионального комитета рыбного хозяйства Никита Король, депутат Госдумы Максим Иванов.

Лишение действующих береговых предприятий права на промысел, особенно на отдаленных территориях, в районах Крайнего Севера, несет очень серьезные социально-экономические риски, заявила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

Отдельно участники заседания остановились на проблеме перераспределения крабовых ресурсов. Согласительная комиссия, созданная в Госдуме для проработки вопросов законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов, поручила Минсельхозу и Росрыболовству предложить, как сохранить объемы долей за малым и средним бизнесом, в том числе по крабу. Это очень важная задача, уверены в союзе.

Так, объединение призывает не выставлять на аукцион квоты добычи колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Право на промысел как раз и закреплено за небольшим бизнесом, обратила внимание Ольга Булкова. Если предприятия лишатся ресурса, люди с прибрежных территорий просто разъедутся, отметил руководитель Рыбоперерабатывающего комплекса «Охотский» Никита Кононихин.

Если изменения по квотам еще на стадии законопроекта, то поправки в Налоговый кодекс уже приняты. Вскоре они вступят в силу, и сбор за пользование водными биоресурсами будет рассчитываться по новым ставкам. В законе учтено предложение отраслевого сообщества о распространении льгот по уплате сбора на рыболовецкие артели (колхозы), подчеркнула Ольга Булкова. Однако есть и моменты, которые нуждаются в доработке. В объединении опасаются, что предприятия не смогут применять вычет при добыче тихоокеанских лососей и гольцов. В соответствии с федеральным списком эти виды водных биоресурсов отнесены к объектам промышленного рыболовства, и получается, что воспользоваться вычетом для прибрежного рыболовства по ним будет невозможно, хотя по сути это как раз «прибрежка», рассуждают в объединении.

Актуальной для рыбаков темой остается и сохранение квот при недоосвоении из-за природных факторов. На слуху ситуация Рыболовецкой артели «Иня». Предприятие, как отмечают в союзе, из-за тяжелейшей ледовой обстановки в прибрежье не смогло достигнуть порога освоения по сельди за 2020-2021 гг. Теперь, видимо, отстаивать свои интересы рыбакам придется в суде. Чтобы таких рисков для предприятий можно было избежать, участники союза предлагают обеспечить механизм перевода в течение года объемов из прибрежного рыболовства в промышленное. Решено обратиться по этому вопросу в Законодательную думу Хабаровского края: региональный парламент может выступать с инициативами по изменению законодательства.

Ольга Булкова подчеркнула и необходимость добиться решения вопроса с оформлением промысловых билетов на суда, ввезенные в Россию в период с 1991 по 1995 гг. Обновленные правила оформления разрешений на вылов учли, что по таким судам может отсутствовать за давностью лет информация о таможенном декларировании. Но новый документ вступит в силу только с 1 марта 2023 г., а ясность промысловикам нужна уже сейчас.

Важной темой собрания стала рыбоохрана. Директор компании «Голд Фиш» Игорь Попик поделился опытом предприятий Охотского района по содействию госинспекторам. Совместная работа помогает бороться с браконьерством. Так, за время работы поста в районе села Арка в сезон 2022 г. инспекторы составили 16 протоколов об административной ответственности.

Вклад каждого, кто участвует в сохранении и пополнении биоресурсов, очень важен, отметила представитель Амурского теруправления Росрыболовства Марина Заректинова.

Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО Денис Коцюк поблагодарил предприятия за содействие отраслевой науке.

Отдельное внимание участники собрания уделили вопросам поддержки российского судоремонта: в состав союза входит Охотский судоремонтный завод.

В объединении считают, что действенной помощью для отрасли стало бы обнуление налога на добавленную стоимость. Высвободившиеся средства предприятия могли бы вложить в развитие своей базы, кроме того, это помогло бы снизить стоимость услуг. Учредитель завода, профессор ДВФУ Николай Восковщук отметил, что важно организовать подготовку кадров для судоремонтной отрасли в Охотске.

Обсуждалась и проблематика использования механизма субсидирования строительства мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов. Государство предусмотрело в конце 2019 г. этот механизм для обновления флота на российских верфях, но широкого распространения мера стимулирования не получила, хотя рыбаки — как было отмечено на встрече — суда строят. Потенциальные получатели господдержки рассказали, какие решения, на их взгляд, помогли бы упростить получение субсидий.

Председатель Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев обратил внимание на опыт поддержки на региональном уровне строительства мало- и среднетоннажных судов в Калининградской области. Возможности стимулирования могут обсудить и в Хабаровском крае.

В поддержке нуждается не только судоремонт, но и обновление транспортно-рефрижераторного флота, отметила Ольга Булкова. Этим вопросом важно заниматься уже сейчас. «Может наступить то время, когда нам не на чем будет доставлять продукцию из районов промысла», — рассказала руководитель краевого объединения.

Дарий Тюрин и Никита Король пообещали помогать предприятиям в решении сложных вопросов. О готовности содействовать заявил и Максим Иванов.

Фото пресс-службы Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

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