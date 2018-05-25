25 мая 2018 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этой неделе стали известно, какие вопросы возникли у профильных комиссий к заявкам по закреплению долей квот. На Дальнем Востоке продолжается подготовка к лососевой путине, а рыбакам-любителям Волжско-Каспийского бассейна стоит обратить внимание на изменение правил лова.

Все внимание – работе над ошибками

На этой неделе комиссии по квотам в Москве завершили рассмотрение заявок о предоставлении лимитов на новый срок. Всего поступило под 5 тыс. обращений.

Комиссии определили замечания, которые могут послужить основанием для отказа в закреплении доли квоты или переоформлении договора (в случае с договорами, срок действия которых истекает после 2018 г.). Теперь у пользователей есть 10 календарных дней на то, чтобы устранить ошибки.

Информацию о рассмотрении заявок заслушала 24 мая ВАРПЭ. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук рекомендовал предприятиям не тянуть с исправлениями.

В ожидании лосося

Подготовка к лососевой путине продолжается на Дальнем Востоке. Промысел в ряде регионов откроется на следующей неделе – с 1 июня. Со сроками и другими мерами регулирования уже определились Камчатка и Сахалинская область. Планируется, что на следующей неделе организацию промысла в подзоне Приморье обсудит комиссия в Хабаровском крае.

Всего прогноз на путину (по разным видам рыболовства) – более 490 тыс. тонн. Для усиления рыбоохраны Росрыболовство пообещало направить в регионы дополнительных инспекторов. Ожидается выход изменений правил рыболовства. Примечательно также, что предприятиям предстоит работать в условиях обязательного перехода на электронную ветеринарную сертификацию – требование об ЭВС вступает в силу с 1 июля, из регионов в этой связи поступает немало вопросов. Отметим, что на сайте Fishnews запущен опрос: «Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?» (размещен справа от текста новости).

Рыболовам – нормы

Важная информация для поклонников рыбалки – в правилах рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна предусмотрели суточные нормы добычи. Это лимиты для целого ряда регионов.

Предполагается, что такие ограничения позволят защитить рыбные запасы от перелова. Ранее суточные нормы были предусмотрены в правилах и по другим рыбохозяйственным бассейнам, на очереди – Дальневосточный.

Квоты за суда и заводы

Росрыболовство продолжает заключение договоров на инвестквоты. Первые соглашения были заключены в марте – с теми, кто прошел отбор без аукциона на понижение. На этой неделе пришел черед и других компаний. Кроме того, стало известно, когда состоится аукцион на понижение, чтобы распределить доли между желающими построить на Севере береговые заводы: процедура запланирована на 26 июня.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru