19 июня 2018 года

Проблемы марифермеров Дальнего Востока рассмотрит Генпрокуратура

Несмотря на всероссийскую известность, проблема Приморского края с работой марикультурных хозяйств в границах ООПТ до сих пор актуальна. Заместитель генпрокурора Юрий Гулягин считает, что вопрос может быть решен уже в ближайшее время.

В Хабаровске состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по обсуждению важных для рыбной отрасли тем в ДФО. Заместитель генерального прокурора Юрий Гулягин провел встречу в расширенном формате: кроме руководителей и сотрудников прокуратур различного уровня, представителей Минвостокразвития, участие приняли представители региональных органов исполнительной власти, главы территориальных подразделений Росрыболовства, а также рыбопромышленники.

Как сообщает корреспондент Fishnews, о проблемах аквакультуры рассказал заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев. Он отметил, что сейчас решаются вопросы с корректировкой минимального объема выращивания товарной продукции, с облегчением прохождения государственной экологической экспертизы.

Представитель отраслевого объединения напомнил и о «сырости» ФГИС «Меркурий» (об этом на встрече ранее заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев). Роман Витязев обратил внимание, что объединения аквакультуры Дальнего Востока предложили главе Россельхознадзора Сергею Данкверту провести по проблематике «Меркурия» отдельное совещание.

Говоря о браконьерстве, спикер отметил, что Приморское теруправление Росрыболовства и краевая администрация налаживают взаимодействие с пограничными органами, но есть нюанс, который сводит на нет все усилия: пограничники не работают в ночное время. «Как только пограничники заходят на берег, в море тут же выходят браконьеры», – констатировал замглавы союза. Он выразил надежду, что в итоге удастся установить круглосуточный контроль на акваториях.

Отдельно Роман Витязев остановился на наболевшем вопросе с работой марикультурных хозяйств в границах ООПТ. Зампред союза сообщил, что тенденция наблюдается положительная: на сторону предприятий встал врио губернатора Андрей Тарасенко, отраслевые научные институты занимают единую позицию: марикультура не только не вредит природе, но и приносит пользу. «Предприятия являются донорами гидробионтов для экосистемы, к тому же де-факто режим охраны в акваториях есть только на РВУ», - подчеркнул докладчик.

Представитель отраслевого объединения обратил внимание, что складывается интересная ситуация. «С одной стороны, администрация Приморского края прилагает массу усилий во взаимодействии с рядом ФОИВов. Нам очень помогают Минвостокразвития, Минсельхоз, несколько поручений дали непосредственно вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и его заместитель Владимир Солодов. Проблема обозначена даже в протоколе заседания, которое провел глава правительства Дмитрий Медведев. Задействован аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте, как центральный, так и региональный. Мы с этой проблемой Приморья гремим на всю страну, однако при всем при этом вопрос до сих пор не решен», - отметил зампредседателя союза.

Он подчеркнул, что в отношении залива Посьета Минприроды занимает двойственную позицию: угольный терминал вывели из границ ООПТ быстро, а решение проблемы с рыбоводными участками - затягивается. Министерство не согласовало в предложенной редакции проект поправок, предусматривающих возможность осуществления марикультуры в границах памятников природы. Роман Витязев напомнил, что проект нормативно-правового акта предлагали обсудить публично, но Минприроды на это не пошло. Документ отправили на доработку, региональный департамент рыбного хозяйства будет готовить новую редакцию изменений.

Между тем у аквафермеров уже имеются и судебные прецеденты. Так, краевой департамент природных ресурсов пытался привлечь к административной ответственности одного из пользователей. Однако суд встал на сторону компании, посчитав недоказанным вред, якобы нанесенный акватории. Решение вступило в силу. Также вступило в силу решение Арбитражного суда Приморского края – он признал незаконным бездействие теруправления Росрыболовства, не направившего своих сотрудников на актирование выпусков молоди.

Роман Витязев передал Юрию Гулягину обращение с просьбой проверить законность действий департамента природных ресурсов. По мнению союза, департамент поставил в государственный кадастр недвижимости памятник природы в виде зоны с особым режимом использования, не определив должным образом границы и площадь ООПТ.

Юрий Гулягин отметил, что вопрос шаг за шагом движется в сторону решения. «Когда-то вы начинали в одиночку, а теперь у вас столько сторонников – и суды, и Минвостокразвития, и Министерство сельского хозяйства, - обратил внимание заместитель генпрокурора. – Капля камень точит, мы эту проблему когда-нибудь, безусловно, решим, я думаю, что в ближайшее время. Будем оказывать вам содействие в рамках действующего законодательства».

Fishnews