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Читатели Fishnews выберут ключевое событие 2018 г. в рыбной отрасли.

Распределение долей квот или планы по крабовым аукционам?

Закрепление долей квот на новый период, выход дорожной карты с пунктом о крабовых аукционах, отбор проектов по инвестиционные квоты? Читатели Fishnews выберут ключевое событие 2018 г. в рыбной отрасли.

Декабрь – время подводить итоги. 2018-й стал для рыбной отрасли насыщенным на события. Наши читатели могут поделиться, какое из них они считают ключевым. Опросник размещен справа от текста новости.

Мы предложили несколько вариантов. Первый из них – это распределение долей квот на новый период. Результаты проделанной работы определяют перспективы отрасли на дальнейшие 15 лет. В Росрыболовстве, кстати, заявительную кампанию оценили как достаточно успешную.

Договоры заключены, но отрасль по-прежнему волнует, вернутся ли аукционы. В августе правительстве официально объявило о планах по перераспределению на торгах квот вылова краба: пункты об аукционах встроили в дорожную карту, подготовленную по предложениям ФАС. Правда, для того чтобы эти планы воплотились в жизнь, должны быть внесены изменения в законодательство. Материалы по проблеме аукционов собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты» – она пополняется практически каждый день.

Один из ключевых аргументов сторонников исторического принципа распределения квот – защита в отрасли инвестиционного климата. Именно в 2018 г. состоялся первый отбор проектов под инвестквоты. Компании, прошедшие процедуру, заявили о строительстве береговых заводов и рыбопромысловых судов. Этой теме посвящена рубрика «Инвестквоты».

С 1 июля вступило в силу требование об электронной ветеринарной сертификации. Заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов на ноябрьской пресс-конференции положительно оценил результаты внедрения ЭВС в рыболовстве. Вариант «переход на обязательную электронную ветсертификацию» также есть в опросе.

В мае после выборов президента был обновлен состав правительства. Министром сельского хозяйства стал Дмитрий Патрушев – назначение нового главы Минсельхоза также можно выбрать в качестве ключевого события 2018 г. в рыбной отрасли.

Проголосовать можно не только за административные решения. Главная гордость российских рыбаков – уловы. Лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году прошла с рекордным результатом: добыто свыше 600 тыс. тонн красной рыбы.

Предыдущий опрос был посвящен отношению рыболовов-любителей к суточным нормам добычи. Результаты показали, что большинство не собираются соблюдать ограничения.

Fishnews
НазадМетки: ФАСдальний востоккрабправительстворосрыболовствороссельхознадзор
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Опрос

Какое событие в рыбной отрасли в 2018 году вы можете назвать ключевым?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

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